Alina Sorescu, în datorii după divorț. Ce probleme financiare are artista

Noi detalii ies la iveală despre Alina Sorescu, odată ce s-a aflat că divorțează de Alexandru Ciucu. Artista are datorii la firma sa, Piano Music SRL.

Alina Sorescu, datorii la firma pe care o deține

Compania pe care o deține Alina Sorescu a încheiat anul 2021 cu datorii în valoare de 120.000 de lei. Însă, banii nu trebuie înapoiați statului, a explicat solista.

”Datoriile sunt, 90 la sută, de fapt, datorii pe care firma le are la mine ca asociat. Nu sunt datorii la stat.

Eu am făcut niște investiții anul trecut, m-am mutat cu sediul, mi-am plătit chiria în avans, pentru mult timp, plus restul de 10% datoriile curente ale oricărei firme, care se achită în luna următoare.

E ceva normal. Eu, ca asociat, ca să pot face aceste investiții, mi-am creditat firma. Nu poți să spui că sunt în faliment, falimentul este cu totul altceva", a dezvăluit Alina Sorescu, pentru

Alina Sorescu: ”Aceste informații mă discreditează”

De altfel, Alina Sorescu se întreabă de ce au apărut în spațiul public au apărut informații despre situația financiară a firmei sale, la scurt timp după ce instanța a hotărât că fetițele sale să rămână la ea

”Sunt informații interpretate eronat, care să mă discrediteze. De ce au apărut în presă chiar în acest moment aceste informații?

Exact după ce s-a hotărât domiciliul fetițelor la mine…”, a mai spus Alina Sorescu.

Concret, pe data de 20 iunie, instanța i-a dat dreptate Alinei Sorescu, ca fiicele sale cu designerul Alexandru Ciucu să locuiască cu ea până la rezolvarea procesului de divorț.

”Dragii mei, in ultimele saptamani am primit zeci de mii de mesaje de incurajare din partea voastra. Va multumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordati in cea mai sensibila perioada din viata mea.

Desi eu am introdus cererea de divort la inceputul anului, separat tatal a intentat o ordonanta presedintiala pentru stabilirea domiciliului fetitelor la el. Prima hotarare a instantei mi-a fost favorabila, dar el a introdus cale de atac.

Instanta a respins si apelul pe care el l-a formulat si a decis pentru a doua oara ca fetitele sa aiba domiciliul la mine in timpul procesului, care va incepe spre sfarsitul anului. Sunt increzatoare ca totul va fi bine”, a comunicat Alina Sorescu pe facebook.

Cântăreața și designerul pun capăt unui mariaj de 12 ani, din care a rezultat două fete. Zvonurile separării dintre ei au apărut încă din 2020. Abia anul acesta s-au confirmat, iar ca motiv ar fi