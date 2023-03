Alina Vidican, cadou de sute de mii de dolari de la soțul milionar! Borcea nu a răsfățat-o niciodată așa

Alina Vidican a primit de la soțul milionar un cadou de sute de mii de dolari. Fosta parteneră de viață a lui Cristi Borcea duce o viață de lux alături de Claude Senhoreti, iar pilotul de curse nu se uită la bani când vine vorba de fericirea ei.

Claude Senhoreti, cadou de sute de mii de euro pentru Alina Vidican

Alina Vidican a împlinit pe 24 martie 2023 vârsta de 39 de ani, iar soțul său a avut grijă să o trateze ca pe o adevărată regină. Claude Senhoreti i-a oferit frumoasei blondine un cadou de sute de mii de euro. Mai exact, un nou Lamborghinni.

După ce la nunta lor din 2021 – mașină care are un preț de pornire de 250.000 de dolari și poate ajunge până la 450.000, pilotul de curse i-a făcut o nouă surpriză vedetei pasionate de mașini.

Printr-o serie de imagini și filmulețe publicate de Claude Senhoreti pe , soțul Alinei Vidican s-a lăudat cu ce cadou i-a făcut soției sale: un superb Lamborghinni STO SE30. În glumă, pilotul a scris în dreptul unei postări: „Ar fi bine să fie fericită”.

Inițial, soțul Alinei Vidican a făcut public un clip video care începe cu mașina în miniatură, urmând ca apoi să arate și bijuteria pe patru roți în toată splendoarea sa: „Cadou de ziua cuiva? Oamenii tăi preferați? Culoarea este atât de bolnavă! La mulți ani Alina! Așa de fericit pentru tine”, a scris Claude Senhoreti despre cadou.

Fosta lui Borcea a primit declarație emoționantă din partea soțului milionar: „Ești totul meu”

Ulteriorul, milionarul cu care se iubește Alina Vidican a adăugat și o serie de imagini care vedeta apare lângă noua sa mașină: „Draga mea, azi este ziua ta. Sper să te bucuri de noul tău LAMBORGHINNI STO SE30. Fata mea iubitoare de mașini. Nu ești doar jumătatea mea, ci ești totul meu, te iubesc!”, a scris bărbatul pe social media.

Mașina primită cadou de Alina Vidican este ediție limitată și costă 425.000 de dolari

De menționat este faptul că Alina Vidican nu a primit nici pe departe un cadou ieftin. Modelul Lamborghinni STO SE30 este finisat cu vopsea mov metalizată. Modelul a fost lansat în anul 1993, pentru a sărbători aniversarea de 30 ani a Lamborghinni.

În anul 2018, mașina a apărut în Wall Street Journal, aflându-se la proprietarii săi de la acea vreme: Steve. și Lisa Lefferts. Cadoul primit de Alina Vidican a fost conceput ca o mașină de curse, având dotări numeroase precum sistem de alimentare reglat, evacuare cu curgere liberă și galerii de admisie cu magneziu.

De asemenea, jantele speciale din aliaj de magneziu, insigna SE 30 și celebra vopsea violet metalizat erau standard, însă acestea puteau fi schimbate la cererea fiecărui client, pentru toate modelele care au fost produse, scrie

Claude Senhoreti, mândru că Alina Vidican este soția lui

Nu este de mirare că Alina Vidican a primit un astfel de cadou de ziua ei. Recent, Claude Senhoreti și dezvăluia că este mândru să aibă alături o femeie ca ea.

„Relaţia mea cu ea este normală. Avem urcușuri și coborâșuri, ca oricare alţii. Dar noi învăţăm cum să fim unul lângă altul. Ne respectăm unul pe celălalt. Și mulțumesc lui Dumnezeu că funcționează foarte bine.

Mă consider un bărbat binecuvântat. Dumnezeu este atât de bun cu mine şi mi-a dat mai mult decât am cerut vreodată. Am o familie frumoasă, cu copii grozavi și o soţie uimitoare care, dacă crezi că este frumoasă la exterior, este de trei ori mai frumoasă la interior”, spunea soțul Alinei Vidican, conform