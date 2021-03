Alina Vidican iubește din nou! Cine e bărbatul care l-a făcut uitat pe Cristi Borcea

De când a divorțat de Cristi Borcea și s-a mutat împreună cu copiii în Miami pentru a deveni o femeie de afaceri de succes, viața amoroasă a trecut în plan secund. Sau cel puțin așa ne făcea să credem, din moment ce evita să se afișeze la brațul unui alt bărbat. Până acum.

Da, ați auzit foarte bine. Într-o fotografie publicată cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare, Alina Vidican, căci despre ea e vorba, apare alături de un tânăr misterios.

Dacă blondina a avut nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reface viața, Cristi Borcea era încă din timpul mariajului cu gândul la Valentina Pelinel, femeia care i-a devenit între timp parteneră de viață și i-a dăruit trei copii.

Valentina Pelinel, surprinsă alături de un tânăr misterios

Nu știm prea multe despre bărbatul care a reușit să-i fure inima, dar un lucru e cert: fanii Alinei Vidican sunt convinși că formează un cuplu perfect. În plus, blondina arată mai bine ca oricând și pare să fi trecut definitiv peste despărțirea de Borcea.

„De când am văzut-o a două oară, am zis că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei. Tot timpul am fost cu ea.

Chiar dacă m-am însurat cu Alina. Nu i-am cerut să pună capăt căsniciei, era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani.

Ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult. Când am intrat în închisoare i-am zis că are apartament în New York, să se ducă.

Mi-a zis: ”Indiferent cât stai, nu pot să trăiesc fără tine, vreau să lupt pentru tine, rămân aici.

Nu mă interesează nimic, stau după tine!”. Am făcut cea mai bună alegere și cea mai bună afacere a mea de până acum”, dezvăluia fostul acționar al clubului Dinamo București în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cu privire la actuala sa soție, Valentina Pelinel.

