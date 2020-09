Alina Vidican, momente grele departe de România. Ce a pățit fosta soție a lui Cristi Borcea

Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, trece prin clipe grele. Ea este stabilită de aproximativ 4 ani, împreună cu cei doi copii pe care îi are cu fostul acționar de la Dinamo, în Miami.

Anul acesta s-a dovedit unul extrem de dificil pentru Alina. Din cauza pandemiei, ea a fost nevoită să rămână în America fără posibilități de a-și vizita părinții rămași în țară. Nici copiii nu au putut să se vadă cu tatăl lor, Cristi Borcea, pe tot parcusul anului.

În ultima perioadă, Vidican se confruntă cu probleme mai grave decât dorul de țară și părinți. Pandemia a lovit foarte rău zona în care ea locuiește împreună cu cei mici, iar celebra mamă este îngrijorată de posibilitatea contactării virusului, în special pentru copii, datorită deschiderii instituțiilor de învățământ și necesității prezenței fizice a celor mici.

Alina Vidican, momente dificile cauzate de pandemie și dorul de țară

„Cazurile din Miami s-au înmulțit, iar Alina se teme ca nu cumva să se îmbolnăvească și copiii ei. Ca orice mamă, i-a învățat tot ce trebuie să facă să se ferească de coronavirus, dar simte că tot nu este suficient. Se teme că, dacă se întâmplă ceva, situația lor chiar devine dificilă.

Mai ales dacă, Doamne-Ferește, se îmbolnăvește și ea, dacă ia virusul, pentru că, atunci, micuții rămân, practic, singuri. Deja, când cei mici se întorc de la școală, au de respectat un adevărat protocol de intrare în casă pentru a se dezinfecta”, a povestit o sursă apropiată Alinei pentru wowbiz.ro.

Alina Vidican a părăsit România la scurt timp după divorțul de Cristi Borcea. Ea beneficiază de o pensie alimentară substanțială și, totodată, restaurantul pe care fostul soț îl deținea în Miami a ajuns pe numele ei.

Și Cristi Borcea le duce dorul copiiilor din America

Fostul acționar al lui Dinamo are 9 copii cu 4 femei, dar îi iubește pe toți în mod deosebit. El a declarat în cadrul unei emisiuni că le duce dorul copiiilor de peste ocean și faptul că nu îi vede atât de des cum și-ar dori, reprezintă o durere adâncă.

“Copiii sunt cel mai frumos dar de la Dumnezeu. Îmi dau lacrimile că nu îi pot vedea de un an pe cei din America. Nu am mai văzut-o de un an pe Melisa”, a declarat Borcea la emisiunea „Star Matinal”.

Cristi Borcea și Alina Vidican au împreună doi copii, rezultat al mariajului destrămat în 2016: o fată, Gloria, în vârstă de 4 ani și un băiat, pe George Alexandru, de 7 ani.

