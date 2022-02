Video. Petrecere de pomină organizată de fosta lui Cristi Borcea! Ce surpriză de proporții i-a făcut Alina Vidican soțului multimilionar

Alina Vidican s-a căsătorit cu milionarul american Claude Senhoreti în vara anului trecut, iar acum se bucură la maximum de noua ei familie din Statele Unite. Cum Claude a împlinit, pe 12 februarie 2022, vârsta de 51 de ani, frumoasa fostă soție a lui Cristi Borcea i-a organizat o petrecere surpriză.

Alina Vidican, petrecere surpriză pentru soțul ei

Alina Vidican, devenită Senhoreti, pare să fie mai îndrăgostită ca niciodată de soțul ei, motiv pentru care îl și răsfață, de fiecare dată când poate, pe milionarul american de origine braziliană. Iar zilele trecute, cu ocazia împlinirii celor 51 de ani ai lui Claude, fosta soție a lui Borcea a pus la punct o petrecere surpriză pentru el.

În cel mai autentic stil american, , inclusiv pe soacra ei, cea cu care are, de altfel, o relație foarte bună.

Petrecerea, făcută în jurul unui barbecue ca-n filme, a avut loc în dreptul uneia dintre rulotele pe care le dețin . Dotată cu un grătar și cu mese perfecte pentru ieșiri în natură, de camping, rulota cu pricina a servit drept bucătărie mobilă pentru petrecere, iar Alina Vidican s-a dat peste cap pentru a-i impresiona pe toți cu talentele ei de gospodină.



Normal, pe lângă cârnații și burgerii pe care i-a pus la prăjit, pe grătar, Alina Vidican a jucat și rolul de gazdă, având grijă ca fiecare invitat la petrecerea soțului ei să se simtă bine.

Soțul Alinei, Claude, răsfățat cu trei torturi

Claude Senhoreti a avut însă surpriza ca, la petrecere, să se trezească cu mai multe torturi. Astfel, pe lângă cel pregătit de Alina Vidican, care dovedește că este un adevărat chef când vine vorba de bucătărie, el a mai primit două torturi, unul din partea mamei sale, iar celălalt din partea amicilor invitați la petrecere.

La aniversarea lui Claude Senhoreti au luat parte și copiii pe care Alina Vidican îi are cu Cristi Borcea, cei doi cântându-i, în engleză, ”La mulți ani” sărbătoritului. De altfel, din informațiile FANATIK, Gloria și Alexandru, copiii Alinei cu fostul acționar al Dinamo București, se înțeleg perfect cu Claude, iar acesta îi răsfață cu tot felul de surprize de fiecare dată când are ocazia.

Evenimentul, dirijat de Alina Vidican în cele mai mici amănunte, a scos la iveală și schimbările petrecute în viața doamnei Senhoreti. Alina are un look nou, iar silueta de fotomodel a fost pusă în evidență de îmbrăcămintea lejeră pe care a ales să o poarte la petrecere: un top comod care să îi pună în valoare bustul și o pereche de pantaloni care să sublinieze lungimea picioarelor.

Claude Sehnoreti, milionar din afaceri cu mașini

Claude Senhoreti, soțul Alinei Vidican, s-a născut în Brazilia, iar de ani buni este implicat în afaceri cu mașini. Business-ul pe care îl deține în Miami este cât se poate de rentabil, el fiind, în paralel și pilot în cursele auto la care participă sub sigla firmei sale.

De când o cunoaște pe Alina Vidican, Claude a implicat-o și pe frumoasa timișoreancă în afacerile sale, ea ocupându-se de salonul auto deținut de soțul ei, mai ales în zona de marketing. Aceasta nu este singura afacere de care se ocupă Alina, ea având grijă și de restaurantul pe care l-a ”moștenit” în urma divorțului de Cristi Borcea.

Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au căsătorit după o relație secretă de patru ani

Plecată după divorțul de Cristi Borcea în America, Alina Vidican s-a refăcut în urma dezamăgirii amoroase trăite alături de milionarul român în brațele multimilionarului Claude Senhoreti. Cei doi s-au cunoscut, acum cinci ani, la un eveniment auto, amândoi fiind îndrăgostiți de mașini puternice.

”Ne-am întâlnit acum mai bine de patru ani în urmă la deschiderea a Porsche Tower din Miami. Am văzut-o pe Alina de departe, nu a fost greu să o văd, ea era cea mai înaltă de acolo și cea mai frumoasă din tot locul (râde, n. red.). M-am apropiat de ea, dar era foarte rezervată. Dar când am început să vorbesc despre mașini, lucrurile s-au îmbunătățit.

Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conducem un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea.

Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, a spunea

Alina Vidican, nuntă fabuloasă cu milionarul american

Anul trecut, pe 26 august, Alina Vidican s-a căsătorit cu Claude Senhoreti, cei doi unindu-și destinele la un restaurant de lux din Florida. Petrecerea de nuntă, una fabuloasă, la care au luat parte amicii celor doi, a fost cu atât mai impresionantă cu cât, înainte de dansul miresei, Alina Vidican a primit din partea soțului, ca dar de nuntă, un bolid de lux în valoare de câteva sute de mii de dolari.

Dacă ea a primit o mașină de lux, Claude Senhoreti a fost impresionat, la rândul lui, de darul primit de la Alina Vidican, frumoasa timișoreancă luând decizia să își șteargă toate tatuajele pe care le avea cu fostul ei soț.