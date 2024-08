Alina Vidican și Claude Senhoreti sărbătoresc 3 ani de căsnicie. Gestul emoționant făcut de milionar pentru soția lui: „A fost o adevărată binecuvântare”

Alina Vidican și Claude Senhoreti continuă să atragă atenția prin povestea lor de dragoste. Recent, au aniversat 3 ani de căsnicie.

Alina Vidican și Claude Senhoreti și-au unit destinele în Florida, pe 27 august 2021, iar anul acesta, cuplul aniversează trei ani de căsnicie. Ca urmare, omul de afaceri brazilian a făcut un gest emoționant pentru soția sa, fosta parteneră a lui Cristi Borcea. El a marcat momentul special printr-un mesaj public, plin de afecțiune.

În august 2021, la cinci ani după separarea de Cristi Borcea, în Florida. Ca dar de nuntă, blondina a primit un automobil în valoare de peste 100.000 de dolari de la soțul ei. Claude spune că întâlnirea cu Alina a fost predestinată și că a fost impresionat de pasiunea ei pentru automobile și curse.

„Am fost binecuvântați să fim împreună, am fost sortiți și este o adevărată plăcere să îmi împart viața cu ea. Nu m-am gândit că mă voi mai căsători în viața asta, dar am întâlnit-o pe ea, era foarte pasionată de mașini, mai ales de curse, și am zis că nu pot să las să treacă o asemenea femeie”, a declarat Claude Senhoreti la Pro TV, potrivit

Claude Senhoreti, declarație de dragoste pentru soția lui, Alina Vidican

Cu ocazia aniversării a trei ani de căsnicie, Claude a postat un mesaj emoționant pentru Alina. El a descris-o ca fiind femeia care i-a adus împlinire și bucurie prin dragostea ei nemărginită. Mai mult, spune că e cea mai bună prietenă și sufletul său pereche.

„Aniversare fericită pentru cea mai frumoasă femeie care mi-a adus împlinire și bucurie în viață prin dragostea ei infinită. Uneori cuvintele sunt prea puține și nu pot descrie cât de mult însemni tu pentru mine, dar știu că cea mai bună decizie a vieții mele a fost să-ți încredințez ție inima mea.

Ești cea mai bună prietenă, sufletul meu pereche, ești totul pentru mine. A fost o adevărată binecuvântare să te am alături de mine în toți acești trei ani și de-abia aștept să-mi petrec toată viața împreună cu tine. Te iubesc mai presus de cuvinte!”, a transmis acesta pe rețelele de socializare.

De asemenea, Mariana Vidican, mama Alinei, a transmis și ea un mesaj prin care felicită frumosul cuplu.

„Astăzi… vreau doar să-i mulțumesc lui Dumnezeu! Aniversare fericită, dragii mei copii! Sunteți minunați! Vă iubesc infinit pe amândoi”, a postat ea online, alături de un videoclip cu sărbătoriții.

Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au întâlnit la un eveniment, în urmă cu patru ani înainte să facă nunta. s-a retras din viața publică, dar a reapărut în media odată cu căsătoria cu Claude. Într-un interviu acordat după nuntă, ea a dezvăluit că a renunțat la numele Vidican, adoptând numele Senhoreti.