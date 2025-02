Alisson Safira, primul interviu după transferul la Universitatea Craiova: „M-am certat cu clubul să pot veni aici, am refuzat alte oferte”

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Alisson Safira. Atacantul născut în Brazilia a venit sub formă de împrumut de la Santa Clara până la finalul sezonului actual, însă „juveții” au și opțiunea unui transfer definitiv în vară.

Primul interviu al lui Alisson Safira la Universitatea Craiova: „Negocierile n-au fost rapide și nici ușoare”

Santa Clara l-a lăsat, în cele din urmă, pe Alisson Safira să plece la . Mario Felgueiras l-a convins pe atacantul brazilian să semneze cu trupa lui Mirel Rădoi, care revine în Bănie cu gândul să câștige titlul din SuperLiga.

Atacantul brazilian a oferit primul interviu în calitate de jucător al Universității Craiova. Alisson Safira a dezvăluit cum au decurs negocierile dintre olteni și Santa Clara și a mărturisit ce l-a convins să aleagă gruparea din Bănie.

„E o plăcere să fiu aici și să reprezint acest club. Negocierile n-au fost rapide și nici ușoare. În primul rând, agentul meu mi-a prezentat interesul clubului și imediat după Mario a intrat în contact cu mine și am discutat despre proiectul clubului, care mi-a plăcut mult.

Așa că am dat ok-ul să dau drumul la negocierile între cluburi. Nu cunoșteam clubul pentru că nu prea urmăream campionatul, dar după ce am vorbit cu Mario am început să caut și mi-a plăcut foarte mult ce am văzut.

Clubul, suporterii și infrastructura mi-au atras atenția și vin foarte fericit. Sper să ajut echipa, principalul obiectiv este să cresc ca și jucător, sper să dau multe goluri și să aduc multă bucurie pentru acest club”, a spus Alisson Safira.

Alisson Safira: „M-am certat cu clubul să pot veni aici”

Santa Clara a primit și alte oferte pentru Alisson Safira, însă brazilianul nu le-a acceptat. a dezvăluit că s-a certat cu oficialii portughezi înainte să vină la Universitatea Craiova.

„Împreună putem ieși câștigători, fiindcă este important că acest club își dorește atât de mult să fim campioni. Principala mea caracteristică constă în faptul că sunt foarte puternic în duelurile fizice, finalizez bine cu ambele picioare.

Sunt un jucător care nu renunță niciodată și o să dau totul pentru club. Am rămas foarte impresionat de structura clubului, de stadion. Colegii m-au primit foarte bine, mă simt fericit, realizat și sunt gata să ajut.

Vin cu corpul și sufletul, vin pregătit și vreau să fiu aici. Am refuzat alte oferte, m-am cam certat cu clubul ca să pot veni aici, pentru că celelalte oferte erau mai bune pentru club, dar eu am ales proiectul care mi-a fost prezentat cel mai bine.

Cred că avem potențial să fim campioni și sper ca numele meu să intre în istoria clubului”, a declarat Alisson Safira într-un interviu pentru pagina oficială a Universității Craiova.