Alisson Safira și Vasile Mogoș, cu gândul la titlu înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Va fi un meci cât o finală”. Video

CFR Cluj a învins-o pe Universitatea Craiova și s-a calificat în semifinalele Cupei României Betano, Fotbaliștii Alisson Safira și Vasile Mogoș au prefațat partida din Gruia.

Alisson Safira și Vasile Mogoș, înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Doar așa putem reuși”

CFR Cluj – Universitatea Craiova, meciul care trage cortina peste runda cu numărul 3 din play-off, este programat luni, 7 aprilie, de la ora 20:30. Alb-albaștrii au sete de revanșă după ce în urmă cu câteva zile Înaintea meciului din campionat, oltenii sunt pe locul 2, cu 32 de puncte, două mai multe decât ardelenii.

Transferat în iarnă, Alisson Safira e fascinat de antrenorul Mirel Rădoi. Brazilianul, care a marcat un gol și a dat trei assist-uri, crede că tehnicianul poate fi atuul oltenilor în lupta la titlu.

„Îmi place la nebunie de el ca antrenor. E un antrenor care insuflă atitudine echipei, o echipă cu agresivitate pozitivă, o echipă căreia îi place să atace, o echipă care joacă fotbal. Îmi place mult de tot de el.

Este o oportunitate uriașă atât pentru echipă, cât și pentru mine. Am jucat la multe echipe, dar nu am avut ocazia până acum să mă bat la campionat. Luăm fiecare meci în parte și cred că avem o șansă ca la final noi să fim campioni. Acum, toate meciurile sunt ca o finală, indiferent de adversarul pe care îl întâlnești. Trebuie să jucăm cu atitudine, cu agresivitate, să respectăm ce ne cere antrenorul. Suntem ca o familie și sunt convins că doar așa putem reuși”, a declarat Alisson Safira.

„Acum am mintea doar la Universitatea Craiova”

După ce n-a avut voie să joace în meciul din Cupă, Vasile Mogoș e apt acum pentru meciul de campionat. Fundașul dreapta, care a jucat la CFR între 2023 și 2025, își va înfrunta fosta echipă.

„Pentru asta muncesc zi de zi. Rolul meu e să fiu disponibil pentru echipă. Pentru mine important e grupul, iar când mister are nevoie de mine, un minut, 90 de minute sau în tribună, eu voi da totul cu siguranță.

Am trăit momente foarte frumoase, dar acum cred că am mintea doar pentru Universitatea Craiova. Și o să fie un meci ca celelalte pentru că e o finală contra CFR-ului. Când am venit aici am știut că e o mentalitate de învingători și chiar dacă nu a fost să fie în ultimii ani, e o echipă bună, iar totul depinde numai de noi”, a transmis și Vasile Mogoș.