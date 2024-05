Alize Cornet (106 WTA) nu a avut nicio șansă . Franțuzoaica în vârstă de 34 de ani a pierdut cu Qinwen Zheng (8 WTA), scor 2-6, 1-6. A fost ultimul turneu din cariera sportivei din Hexagon.

Alize Cornet, în lacrimi la Roland Garros! Franțuzoaica a spus adio tenisului după o înfrângere clară: „Am fost incredibil de norocoasă să trăiesc această viață”

Alize Cornet și-a încheiat cariera după înfrângerea cu Qinwen Zheng din primul tur de la Roland Garros. La finalul meciului, sportiva în vârstă de 34 de ani din Franța nu și-a putut stăpâni emoțiile și .

Una dintre sportivele care au susținut-o necondiționat pe Simona Halep în scandalul de dopaj, Alize Cornet a anunțat încă de la finalul lunii aprilie că Roland Garros 2024 va fi ultimul turneu din cariera sa. Astfel, organizatorii i-au pregătit o ceremonie specială de retragere.

Alize Cornet a primit un trofeu special și a izbucnit în lacrimi în momentul în care a fost rugată să spună câteva cuvinte. „M-am pregătit pentru acest moment de săptămâni întregi, dar nu cred că ești pregătit vreodată să spui adio”, a spus Alize Cornet.

Alize Cornet, 69 de prezențe consecutive în turneele de Grand Slam

Alize Cornet deține recordul all-time pentru cele mai multe prezențe consecutive în turneele de Grand Slam (69). În total, franțuzoaica a adunat 72 de prezențe pe tablourile turneelor de Grand Slam, ocupând locul 3 în era Open.

Cea mai bună poziție din carieră pentru Alize Cornet este locul 11 WTA, atinsă în februarie 2009. Jucătoarea de tenis din Franța a câștigat 6 titluri WTA. „Vă mulțumesc tuturor că ați rămas, înseamnă mult pentru mine. Eram deja în lacrimi, după meciul lui Rafa de luni și acum sunt din nou în lacrimi.

Am fost incredibil de norocoasă să trăiesc această viață. Emoțiile mă copleșesc pentru că văd cât de departe am ajuns. Sunt mândră de mine, mi-ar fi plăcut să fac mai mult, dar știu că sunt incredibil de norocoasă că am trăit această viață”, a mai spus Alize Cornet.

Cel mai bun rezultat din carieră pentru Alize Cornet în turneele de Grand Slam este sfertul de finală de la Australian Open 2022. Alize Cornet a participat la 20 de ediții ale Roland Garros. „Ai scris una dintre cele mai frumoase pagini din tenisul francez.

Felicitări pentru cariera ta. Felicitări pentru longevitate”, a fost mesajul organizatorilor de la Roland Garros pentru Alize Cornet. Fosta jucătoare de Billie Jean King Cup a Franței a spus adio tenisului după aproape 20 de ani de carieră.