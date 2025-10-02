Statul german acordă sute de euro lunar pentru copiii românilor, chiar dacă locuiesc în țară. Cât este alocația nemțească

Românii care muncesc în străinătate au parte de multe beneficii, iar dacă vorbim despre creșterea copiilor, aici statul german oferă un ajutor consistent, cu toate că minorii nu locuiesc neapărat în Germania.

Ce sumă primesc românii de la statul german pentru creșterea copiilor, chiar dacă minorii locuiesc în România

Potrivit unui raport oficial al autorităților germane, țara noastră se află pe locul doi, după Polonia, la sumele încasate anual . Numai anul trecut, părinții români care muncesc legal în Germania și contribuie cu taxe acolo au primit, în total, 56,2 milioane de euro. Polonezii, aflați într-un număr mai mare, au primit 215 milioane.

Alocațiile din Germania vs. cele din România

Sistemul Kindergeld nu este conceput doar pentru cei care au naționalitate germană, ajutoarele aplicându-se și celorlalți cetățeni ai statelor membre din . Alocația pentru creșterea copiilor este de 255 de euro pe lună, începând cu acest an, o creștere cu 5 euro față de suma prevăzută lunar în 2024. Concret, de acest sprijin financiar se bucură 20.000 de familii. Comparativ cu alocațiile pe care statul român le dă copiilor, banii de la nemți sunt de aproape 4 ori mai mulți (n.r. 323 este alocația la noi pentru copiii cu vârstele între 2 și 18 ani, spre deosebire de 1.275 lei suma dată de autoritățile germane).

Ce este Kindergeld și cum funcționează

Ce este, așadar, Kindergeld și cum funcționează în Germania? Care sunt criteriile după care se acordă banii și ce ar trebui să știe românii care au copii și muncesc sau vor să plece la muncă în acest stat european? În primul rând, trebuie spus faptul că alocația este asigurată până la vârsta de 18 ani, dar poate fi prelungită și după majorat, dacă tinerii urmează studii universitare, până la maximum 25 de ani.

Kindergeld nu este singurul model de sprijin oferit de statul german inclusiv românilor. În funcțiune este și Kindergrundsicherung, care ia în considerare venitul familiei. Românii care lucrează în Germania trebuie să depună formularul K1 la instituția locală (denumită Familienkasse), care se ocupă de de alocațiile pentru copii, împreună cu câteva documente importante: certificate de naștere și căsătorie, dovada domiciliului, o copie a actului de identitate, adeverința de venit, dar și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă neîncasarea unor alte beneficii sociale în România.

Părinții români care muncesc în Germania pot opta și pentru reducerea impozitului pe salariu

Așa cum precizam în rândurile de mai sus, în paralel cu Kindergeld, din acest an, este operabil și sistemul Kindergrundsicherung, care va înlocui, treptat, modelul Kindergeld, în dorința de o mai bună echitate socială. Cu alte cuvinte, familiile care au venituri modeste vor primi alocații mai mari, iar cele cu venituri ridicate vor primi sprijinul de bază. Totodată, mai trebuie precizat că tinerii cu dizabilități nu au prevăzută o vârstă limită până la care se acordă ajutorul social,

De asemenea, pot fi solicitate și deduceri fiscale în Germania, soluție la care apelează în special muncitorii români care au venituri ceva mai crescute. Aceste deduceri sunt valabile pentru părinții care au copii biologici în întreținere, dar și adoptați ori aflați în plasament familial, care au reședința în Germania sau muncesc acolo în forme legale. Aceste deduceri fiscale (Kinderfreibetrag) sunt, în 2025, sunt de 9.540 euro/ copil, cu 228 de euro mai mult față de 2024. Ce înseamnă asta? Suma, împărțită pe nevoile de bază ale minorului (4.512 euro) și educație & întreținere (5.028 euro) va fi scăzută din venitul impozabil al părintelui. E important de precizat că părinții români trebuie să aleagă între cele două variante: Kindergeld sau Kindefreibetrag.