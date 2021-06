Alocaţiile pentru copii nu se mai măresc. Cîţu: ”Am discutat despre o singură creștere, la începutul anului”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, şi premierul Florin Cîţu nu susţin o majorare de la 1 iulie a alocațiilor pentru copii.

Întrebat despre decizia în privinţa reexaminării proiectului privind creşterea alocaţiilor, a precizat că se va discuta acest aspect ”la prima şedinţă a coaliţiei”, conform Agerpres.

Actualul premier, Florin Cîțu, a menționat astăzi că s-a vorbit despre o ”singură creștere, la începutul anului”.

Ludovic Orban și Florin Cîțu nu susţin creşterea alocaţiilor de la 1 iulie

”Eu, colegii mei din partid și Coaliție, cu toții am fost acolo când am aprobat bugetul. Am discutat despre o singură creștere, la începutul anului”, a precizat , joi, 3 iunie.

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, la Guvern, că alocațiile pentru copii nu pot crește de la 1 iulie pentru că astfel s-ar crea ”o problemă bugetară”.

”În perioada următoare se pot face amendamente în Parlament, dacă nu facem prin OUG modificarea să ne asigurăm că nu avem altă modificare anul acesta. Nu de alta, dar nu este în buget și vom avea o problemă bugetară”, a adăugat premierul.

Ludovic Orban, despre alocații: ”Eu și premierul susţinem formula care a fost adoptată în Senat”

“Cu siguranţă, chiar săptămâna asta ar fi trebuit (luată o decizie – n.r.), dar a apărut prezentarea publică a PNRR şi nu am mai ţinut şedinţa coaliţiei.

Probabil, la prima şedinţă a coaliţiei vom discuta. Punctul nostru de vedere l-am exprimat, atât premierul Cîţu, cât şi eu, şi anume că susţinem formula care a fost adoptată în Senat.

Acolo este OUG, este o lege de adoptare a OUG care a suferit un amendament în Senat şi, din punctul nostru de vedere, susţinem amendamentul în Senat, să nu existe creşterea de la 1 iulie. De altfel, am şi anunţat public că aceasta va fi poziţia noastră”, a afirmat Orban.

În 30 decembrie 2020, Senatul a adoptat, cu amendamente, OUG 123/2020 care vizează creşterea etapizată a alocaţiilor de stat pentru copii.

Această măsură a venit ca urmare a unei reexaminării solicitate de preşedintele Klaus Iohannis. Camera Deputaţilor este for decizional.