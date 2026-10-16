Alphadjo Cissè a doborât un record vechi de 67 de ani! Cine e puștiul de 19 ani, care a reușit trei goluri în 37 de minute

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Alphadjo Cissè a fost omul serii în Liga Europa. în victoria din deplasare, pe terenul celor de la cu RB Salzburg, scor 0-4.

Alphadjo Cissè a doborât recordul lui Giancarlo Danova

Prin această performanță, puștiul antrenat de Rúben Amorim la Milan a bătut un record istoric. La vârsta de 19 ani și 358 de zile, a devenit cel mai tânăr fotbalist italian din istorie care înscrie trei goluri într-un meci dintr-o competiție europeană majoră. El a marcat în minutele 15′ 32′ 49′.

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El a doborât recordul istoric stabilit de Giancarlo Danova, în urmă cu 67 de ani. Danova l-a realizat tot pentru AC Milan, în septembrie 1959, la vârsta de 20 de ani și 309 zile. El a înscris atunci în minutele 12, 26 și 85, aducând victoria echipei sale cu scorul de 3-1, în fața grecilor de la Olympiakos Pireu.

Acesta marcase trei goluri contra lui Deportivo La Coruña, în Champions League, în 2002.

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AC Milan a plătit opt milioane de euro pentru fotbalistul cu părinți din Guineea

Alphadjo Cissè i-a luat locul în echipă portughezului Rafa Leao, plecat după șapte ani, la Galatasaray. Născut în Italia, din părinți guineezi, Alphadjo s-a format la academia celor de la Hellas Verona, echipă pentru care a și debutat în Serie A. În februarie 2026, AC Milan l-a achiziționat definitiv, plătind opt milioane pentru el, într-un moment în care PSV Eindhoven forța transferul fotbalistului.

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După ce a petrecut o perioadă sub formă de împrumut la Catanzaro în Serie B, Amorim l-a păstrat în lotul mare al Milanului pentru sezonul actual (2026/2027). A debutat cu gol în prima etapă din Serie A împotriva lui Torino (pe 23 august 2026), iar acum este golgheterul la zi al Europa League, la egalitate cu Kristoffer Zachariassen.

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Cisse este internațional de tineret, reprezentând selecționata Undder 21 a Italiei.

Meciurile etapei 2 din UEFA Europa League

AZ Alkmaar – Hapoel Beer Sheva 2-1 (Koopmeiners 49′, Meerdink 77’/ Forson 55′)

Celje – Omonia Nicosia 1-2 (Montnor 16′, Tankovic 59′ / Coulibaly 84′)

Lech Poznan – Bayer Leverkusen 0-4 (Schick 29′ 41′, Tillman 32′, Maza 89′)

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Olympique Lyon – Crystal Palace 3-2 (Tolisso 8′, Nuamah 45+2′, Sulc 76′ / Pino 50′, Kamada ’81)

Royale Union Saint-Gilloise – Real Sociedad 1-1 (Keita 88′ / Turrientes 46′)

RB Salzburg – AC Milan 0-4 (Cisse 15′ 32′ 49′, Ramos 72′)

Sparta Praga – Lillestrom 1-2 (Alcocer 56′ / Olsen ’90+1)

Torreense – Sunderland 1-2 (Volnei 37′, Ahoka 67′, Sadiki 90+3)

Benfica – Celtic 3-1 (Duran J. 5′ 46′, Bah 23′ / Duran C. 63′)

Bournemouth – Sturm Graz 3-0 (Evanilson 43′, Rayan 76′, Rodriguez 90+2′)

Celta Vigo – Juventus 1-2 (Alvarez 18′ / Woltemade 58′, Muani 90+2′)

Dinamo Zagreb – Anderlecht 1-0 (Beljo 90+5′)

Ferencvaros – Viktoria Plzen 2-1 (Zachariassen 49′ 81′ / Visinsky ’90)

Hoffenheim – Beșiktaș 2-3 (Asllani 68′, Machida 87’/ Murillo 60′, Hyeon-Gyu 72′ 79′)

Jagiellonia – Ararat 3-1 (Jozwiak 13′, Conceicao 38′, Sow 51′ / Banjaqui ’11)

Olympique Marseille – Olympiacos 0-1 (Hezze 42′)

NEC Nijmegen – Levski Sofia 1-1 (Chery 64′ / Reinaldo 35′)

Rennes – OFI Creta 2-1 (Nagida 76′, Ait Boudlal 90′ / Fountas 10′)