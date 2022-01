Veste teribilă pentru Bayern Munchen. Cel mai scump fundaș stânga al lumii are probleme cardiace: „E posibil să fie corona de vină”

Nici nu a revenit bine la antrenamente după infectarea cu virusul SARS CoV-2, că – canadianul aflat în această perioadă pe prima poziție în topul celor mai scumpi fundași stânga ai lumii (n.r. este cotat la 70 de milioane de euro) – se confruntă cu noi probleme de sănătate. Potrivit lui Julian Nagelsmann, în urma controlului medical efectuat recent s-a constatat o ușoară miocardită, adică inflamația mușchiului inimii, afecțiune ce reduce capacitatea cordului de a pompa sângele și provoacă tulburări de ritm.

Alertă la Bayern Munchen. Alphonso Davies are probleme cardiace

„La Phonzie, am descoperit semne de ușoară miocardită. Rezultatele testelor nu sunt dramatice, sunt numai semne de miocardită, dar trebuie să se recupereze complet, să fie sănătos.

Nu se știe exact cum a apărut afecțiunea. Deseori, totul pornește de la o infecție virală. Ar putea fi coronavirus, o gripă sau altceva. Unii sportivi ai planetei aveau miocardită înainte să apară corona. Sigur, în această perioadă e posibil să fie corona de vină, însă nu știm sută la sută”, a anunțat tehnicianul bavarezilor, cu precizarea că Davies va lipsi de pe teren timp de „câteva săptămâni”.

Fundașul canadian reluase miercuri antrenamentele după perioada petrecută în carantină, ca urmare a diagnosticării cu Covid-19. Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sane și Tanguy Nianzou se află în aceeași situație, dar au mari șanse să intre pe teren în meciul cu FC Koln, programat pe 15 ianuarie, la ora 16:30.

Ousmane Coulibaly și-a văzut moartea cu ochii. James Rodriguez i-a salvat viața

Suspect de miocardită este și Ousmane Coulibaly (Al-Wakrah), malianul care a suferit un infarct weekendul trecut, în timpul unui meci din Qatar, sub privirile celorlalți jucători, care asistau înmărmuriți la cumplita scenă. Doar James Rodriguez , reușind să-i acorde primul ajutor înainte ca echipajele medicale să ajungă la el.

🚨🇶🇦 ATENCIÓN Se desploma a mitad de partido Ousmane Coulibaly, futbolista del Al Wakrah. Los paramédicos lograron reanimar al jugador. Video cortesía — CaraotaDigital (@CaraotaDigital)

Ulterior, fundașul în vârstă de 32 de ani a fost transportat de urgență la spital și supus unei intervenții chirurgicale, iar acum se află în afara oricărui pericol. Potrivit unui oficial al clubului, incidentul a stârnit îngrijorări în rândul jucătorilor cu privire la vaccinul anti-COVID. Concret, aceștia au încercat să afle dacă malianul își făcuse recent cea de-a treia doză.

Sergio Aguero și-a anunțat retragerea din activitate: „Sănătatea e pe primul plan”

Cu doar o lună în urmă, Sergio Aguero s-a văzut nevoit să pună capăt impresionantei sale cariere de fotbalist profesionist la doar 33 de ani, din pricina problemelor cardiace. , printre lacrimi, în cadrul unei conferințe de presă la care au luat parte mai mulți oficiali ai Barcelonei, antrenorul Xavi, alături de jucători, dar și Pep Guardiola.

„Sănătatea mea e pe primul loc, având în vedere ce am pățit luna trecută. Bine că am pățit acum, la 33 de ani, și nu mai devreme. Doctorii mi-au spus că e cel mai bine să renunț. Am luat decizia acum 10 zile. Acum voi sta liniștit o perioadă, nu voi face nimic.

Mă simt bine acum, dar primele săptămâni au fost grele. După primele examene fizice, doctorii mi-au spus că există șansa să nu mai joc. După ce am aflat că nu mai pot juca, mi-a fost greu să conștientizez. Acum sunt bine, dar mi-a fost greu. Sunt mândru și fericit pentru cariera mea.

Încă de la vârsta de 5 ani am vrut să joc fotbal. Le mulțumesc celor de la Independiente, unde m-am format, celor de la Atletico, care au pariat pe mine la 18 ani, celor de la Manchester City, care știu ce simt pentru ei, și Barcelonei, care a contat pe mine.

Mulțumesc și naționalei Argentinei, pe care o iubesc cel mai mult. Sunt fericit pentru titlurile câștigate. Îmi amintesc de un gol marcat la 17 ani într-un Independiente – Racing, de victoriile cu Atletico Madrid în Europa League, de golul decisiv marcat pentru City în meciul cu QPR, de Copa America și că ultimul meu gol a fost contra lui Real Madrid. Nu e rău deloc pentru ultimul gol, nu? Plec cu capul sus. Le mulțumesc tuturor fanilor”, a declarat legendarul atacant argentinian, stăpânindu-și cu mare dificultate emoțiile.