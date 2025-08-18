„Altă întrebare”. Singurul jucător despre care Șumudică a refuzat să vorbească după Rapid – FCSB 2-2

. Fostul antrenor al giuleștenilor, Marius Șumudică, nu a dorit să comenteze prestația unui fotbalist de la Rapid, care a sosit la echipă în mandatul său.

Marius Șumudică nu a dorit să vorbească despre un jucător de la Rapid

Titular în disputa cu FCSB, Tobias Christensen a fost înlocuit în minutul 70 al întâlnirii, când Costel Gâlcă l-a introdus pe teren pe Constantin Grameni. „Provocat” de Horia Ivanovici să analizeze această modificare, Marius Șumudică nu a dorit să comenteze.

„Altă întrebare. Nu vreau să… Christensen este un jucător pe care… eu mi-am dorit foarte mult să vină, l-am prezentat, l-au adus și nu vreau să discut pentru că s-ar interpreta”, a declarat tehnicianul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„Scoate-l pe Gâlcă. Ar fi trebuit păstrat Christensen?”, a insistat Horia Ivanovici, iar Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la calitatea fotbalistului norvegian: „Din punctul meu de vedere, Christensen nu se poate compara cu niciun mijlocaș de la Rapid din punct de vedere ofensiv. Asta e părerea mea.

Poate Gojkovic când e într-o zi bună și intră. Restul sunt sub el, asta e părerea mea”, a transmis tehnicianul. Christensen a sosit la Rapid în septembrie 2024, la scurt timp după ce Marius Șumudică l-a înlocuit pe Neil Lennon pe banca echipei. Norvegianul a strâns 34 de prezențe în primul său sezon, marcând trei goluri și oferind trei pase decisive.

Marius Șumudică a vorbit despre revenirea pe banca tehnică

Marius Șumudică este în continuare liber de contract, după ce s-a despărțit de Rapid la finalul sezonului precedent. , tehnicianul nu a revenit momentan pe bancă.

„Ceva oferte, Șumi? S-a mai mișcat ceva cu tine pe zona de antrenorat?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici, iar Marius Șumudică a replicat: „Nu. Nu mă dorește nimeni”. .

