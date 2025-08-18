Sport

„Altă întrebare”. Singurul jucător despre care Șumudică a refuzat să vorbească după Rapid – FCSB 2-2

Marius Șumudică nu a dorit să vorbească despre prestația unui jucător de la Rapid, titular în derby-ul cu FCSB. Care a fost motivul.
FANATIK
18.08.2025 | 18:15
Alta intrebare Singurul jucator despre care Sumudica a refuzat sa vorbeasca dupa Rapid FCSB 22
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a evitat să vorbească despre prestația unui jucător de la Rapid. FOTO: colaj Fanatik / Sport Pictures

Rapid a reușit să obțină o remiză, 2-2, din derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională, deși jocul prestat de trupa lui Costel Gâlcă a fost unul dezamăgitor, aspect subliniat și de directorul FANATIK, Horia Ivanovici. Fostul antrenor al giuleștenilor, Marius Șumudică, nu a dorit să comenteze prestația unui fotbalist de la Rapid, care a sosit la echipă în mandatul său.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică nu a dorit să vorbească despre un jucător de la Rapid

Titular în disputa cu FCSB, Tobias Christensen a fost înlocuit în minutul 70 al întâlnirii, când Costel Gâlcă l-a introdus pe teren pe Constantin Grameni. „Provocat” de Horia Ivanovici să analizeze această modificare, Marius Șumudică nu a dorit să comenteze.

„Altă întrebare. Nu vreau să… Christensen este un jucător pe care… eu mi-am dorit foarte mult să vină, l-am prezentat, l-au adus și nu vreau să discut pentru că s-ar interpreta”, a declarat tehnicianul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Scoate-l pe Gâlcă. Ar fi trebuit păstrat Christensen?”, a insistat Horia Ivanovici, iar Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la calitatea fotbalistului norvegian: „Din punctul meu de vedere, Christensen nu se poate compara cu niciun mijlocaș de la Rapid din punct de vedere ofensiv. Asta e părerea mea.

Poate Gojkovic când e într-o zi bună și intră. Restul sunt sub el, asta e părerea mea”, a transmis tehnicianul. Christensen a sosit la Rapid în septembrie 2024, la scurt timp după ce Marius Șumudică l-a înlocuit pe Neil Lennon pe banca echipei. Norvegianul a strâns 34 de prezențe în primul său sezon, marcând trei goluri și oferind trei pase decisive.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Marius Șumudică a vorbit despre revenirea pe banca tehnică

Marius Șumudică este în continuare liber de contract, după ce s-a despărțit de Rapid la finalul sezonului precedent. Deși au existat discuții cu mai multe formații din Turcia, Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, tehnicianul nu a revenit momentan pe bancă.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

„Ceva oferte, Șumi? S-a mai mișcat ceva cu tine pe zona de antrenorat?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici, iar Marius Șumudică a replicat: „Nu. Nu mă dorește nimeni”. Fostul antrenor al Rapidului a analizat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA prestația echipei din derby-ul cu FCSB.

ADVERTISEMENT

„CASCADORII RÂSULUI!”. Marius Șumudică A GĂSIT VINOVATUL de la FCSB pentru golul de 2-2 cu Rapid

Live video Liga 2, etapa 3. Sepsi – Corvinul 0-1. Hunedorenii dau lovitura...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Sepsi – Corvinul 0-1. Hunedorenii dau lovitura la Sfântu Gheorghe
Mitică Dragomir, declarație surpriză după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele...
Fanatik
Mitică Dragomir, declarație surpriză după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc
A greșit Târnovanu la golurile lui Koljic? Analiștii Fanatik SuperLiga s-au împărțit în...
Fanatik
A greșit Târnovanu la golurile lui Koljic? Analiștii Fanatik SuperLiga s-au împărțit în două tabere după Rapid – FCSB 2-2
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la...
gsp.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Florinel Coman schimbă echipa! Unde va juca în noul sezon
Digisport.ro
Florinel Coman schimbă echipa! Unde va juca în noul sezon
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa...
gsp.ro
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa arată întreaga activitate”
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai...
Libertatea.ro
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Infecțiile pe care le putem lua din bazine și piscine. Copiii, cei mai...
Clever Media
Infecțiile pe care le putem lua din bazine și piscine. Copiii, cei mai expuși riscului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!