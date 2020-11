Alte 6 localități de lângă București intră în carantină. Totalul ajunge la 11

Vor intra în carantină alte 6 localități de lângă București. Județul Ilfov este aproape blocat, în condițiile în care totalul a ajuns acum la 11.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a dat aviz pentru carantinarea localităților Corbeanca, Mogoșoaia, Măgurele, Popești Leordeni, Otopeni și Dobroiești.

Raed Arafat va semna ordinul pentru intrarea în carantină pentru aceste localități. Decizia ar urma să se aplice de sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 22.00, potrivit propunerii avizate de INSP.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Carantină pentru alte 6 localități de lângă București

Județul Ilfov ajunge la 11 localități aflate în carantină. Chiajna și Bragadiru vor intra începând de azi, la ora 22:00, în carantină, după creșterea mare a numărului de infectări cu noul coronavirus.

Clinceni și Berceni sunt închise de joi, de la ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile. Măsurile au fost instaurate de ceva timp și în localitatea Ciorogârla.

ADVERTISEMENT

Judeţul Ilfov a înregistrat vineri, 20 noiembrie, o rată de infectare de 7,89 la mia de locuitori, în creştere mare faţă de ziua anterioară, când a avut 6,78 la mia de locuitori.

Alte zone sunt aproape de indicele de 9, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Localități de lângă București aproape de carantină

Buftea – 8.75,

Cornetu – 8.31,

1 Decembrie – 8.75,

Domnești – 8.47,

Snagov 8.28

Voluntari – 8.43.

De la începutul pandemiei, în județul Ilfov au fost înregistrate peste 12.000 de cazuri de COVID-19. Din păcate, 127 de persoane au murit. În prezent sunt 72 de pacienți cu coronavirus internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, dintre care 15 la ATI.

“Avem la dispoziţie instrumente precum carantinarea şi aţi văzut că am luat decizia de carantinare peste tot unde am considerat şi unde, pe baza evaluărilor DSP, s-a solicitat carantina. Avem la Baia Mare, la Zalău, Sibiu, Alba Iulia, Sebeş, Cugir, avem inclusiv capitale reşedinţe de judeţ carantinate. La Bistriţa am înţeles că se va derula procedura de carantină. Avem aproape 50 de localităţi care sunt în carantină”, a afirmat premierul Ludovic Orban la mijlocul săptămânii.

ADVERTISEMENT