Alune toxice, retrase de pe rafturile unui cunoscut magazin din Romania. Se poate ajunge și la cancer. Toxicolog: „Sunt otrăvuri naturale”

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că un mare magazin, cunoscut în România, retrage de la raft un lot întreg de arahide, după ce s-a constatat faptul că s-a detectat prezența de aflatoxine peste limitele normale. Un toxicolog a explicat pentru FANATIK și care sunt riscurile. Se poate ajunge inclusiv la cancer.

Alunele cu aflatoxine, retrase dintr-un lanț de magazine din România

ANSVSA a informat cu privire la un produs regăsit pe rafturile din magazinele Metro. Autoritatea a anunțat că a fost informată în vederea inițierii retragerii de la comercializare și de la clienți un anumit lot de arahide. Produsul, cu denumirea „2 kg Fine Life Arahide Decojite Prăjite” a fost scos de pe rafturi. Mai precis, clienții trebuie să nu consume și să returneze produsul distribuit de SC Depal SRl, cu cod de bare 5948792056308, lot LA 347 și cu data de expirare 13.11.2026.

De asemenea, ANSVSA a menționat că ar mai fi vorba și despre „Fine Life Arahide decojite prăjite sărate” la 150g, tot de la distribuitorul SC Depal SRL, cu cod de bare 5941232410159, lot LG 347, cu dată de expirate 14.11.2026. Nu numai produsele Fine Life au fost problematice.

Instituția a mai adăugat alte două produse. Este vorba despre „Metro Chef Arahide decojite prăjite sărate” la 1 kg, cu cod de bare 5948792042493, lot LA355 și dată de expirare 14.11.2026. Toxice sunt și cele de la Aro, la 400g, cu cod de bare 5948792032227, lot LA357 și dată de expirare 14.11.2026.

„În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, vă rugăm să nu le consumați și să le returnați în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până la data de 30.05.2026, urmând să primiți contravaloarea acestora. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident”, se arată în informarea transmisă de ANSVSA.

Aflatoxina poate produce cancer

Pentru mai multe explicații, FANATIK a discutat cu Prof. Univ. Dr. Radu Ţincu, medic primar de ATI-toxicologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă din Bucureşti. Acesta a subliniat că există mai multe tipuri de aflatoxine, însă în informarea ANSVSA nu se precizează acest aspect. Cu toate acestea, toxicologul a explicat că aflatoxinele sunt periculoase.

„Ele sunt derivate din mucegaiuri. Sunt considerate niște otrăvuri naturale cumva și sunt produse de mucegaiuri în procesele lor metabolice. Ce pot să vă spun este că dacă discutăm de aflatoxina de tip B1, ea este o aflatoxină considerată și clasificată de autoritățile europene carcinogen de categorie 1. Asta înseamnă că este dovedită expunerea la această substanță și producerea de cancer, în special de cancer hepatic”, a explicat medicul Radu Țincu.

În același timp, toxicologul a atras atenția asupra faptului că aceste aflatoxine nu pot fi distruse de temperatură, adică nu dispar atunci când preparăm produsul respectiv. Dr. Țincu evidențiază faptul că ele se mai pot găsi și în alte tipuri de produse alimentare. În același timp, toxicologul precizează că o singură doză , ci este vorba, de fapt, despre un consum repetat.

„Aflatoxina nu este distrusă de fierbere. Ce produce? Produce o destabilizare la nivelul acizilor nucleici și predispune la apariția mutațiilor care stau la baza dezvoltării cancerului. Însă, trebuie să le spunem oamenilor că o singură doză sau expunerea la un consum din acesta unic de aflatoxină nu înseamnă că vor face cancer. Vorbim de expuneri repetate, de consum repetat din aceste toxice care acest consum duce la un efect cumulativ”, a mai punctat medicul pentru FANATIK.

Apar simptome?

Întrebat despre simptome, toxicologul Radu Țincu a menționat că, din păcate, nu avem semne, însă, în cazul unui consum a unei cantități mari de aflatoxine, se vor dezvolta probleme serioase la ficat. Astfel, poate apărea o hepatită toxică.

„Sigur că dacă e o cantitate mare de aflatoxină pot să apară semne și aici vorbim în principal de afectare hepatică de tip hepatită toxică, doar că dozele trebuie să fie foarte mari, ceea ce nu se întâmplă în realitate. Aici e foarte bine că autoritățile au identificat și au retras aceste produse pentru că omul nu are niciun fel de capacitate de a vedea, de a face analize care să pună în evidență efectele acestor substanțe”, a mai declarat dr. Radu Țincu.

De ce probleme apar la ficat? Medicul explică faptul că odată ce acele toxine ajung în organism, ele ajung să fie metabolizate la nivel hepatic. „Ficatul încearcă să le inactiveze și la nivelul ficatului eliberează niște specii reactive de oxigen care pur și simplu oxidează celula hepatică și o distrug. Prin acesta, sigur, în faza inițială apare o distrucție hepatică, dar dacă acest lucru se repetă, prin administrare repetată, numai inflamațiile cronice pe care le dă la nivel hepatic duc la apariția acestei instabilități genomice care poate să genereze tumori hepatice”, ne-a mai explicat toxicologul.