Alvaro Arbeloa a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe și Jude Bellingham înainte de Manchester City – Real Madrid

ADVERTISEMENT

Real Madrid a făcut un meci fabulos în prima manșă a optimilor din UEFA Champions League și a învins-o pe Manchester City cu 3-0 după un hat-trick înscris de Federico Valverde. Returul de pe Etihad Stadium se va disputa marți, de la ora 22:00, iar Alvaro Arbeloa a dezvăluit în ce situație se află Kylian Mbappe și Jude Bellingham din punct de vedere medical.

Kylian Mbappe și Jude Bellingham au făcut deplasarea alături de lotul madrilenilor pentru partida de la Manchester, însă doar francezul va fi disponibil, conform celor declarate de antrenorul Alvaro Arbeloa. „Jude a dorit să vină, va participa într-o parte a antrenamentului, dar nu va fi în lot mâine (n.r. marți).

ADVERTISEMENT

Mă bucur să văd că se apropie de revenire. Va fi unul dintre lideri și e important că este aici alături de noi. Mbappe e disponibil, îl veți vedea mâine. Kylian ne oferă alte calități, dar e și un jucător care intră foarte bine în combinații, găsește spații și e foarte inteligent. Suntem norocoși să îl avem pe teren, este foarte important pentru jocul nostru”, a declarat tehnicianul iberic, conform .

Alvaro Arbeloa a prefațat meciul cu Manchester City

Alvaro Arbeloa a vorbit și despre duelul contra echipei antrenate de Pep Guardiola. „Ca și în meciul tur, obiectivul e să câștigăm, cu același sacrificiu și aceeași dedicare, sau chiar mai mult, pentru că știm că acest teren nu e deloc ușor. Trebuie să vedem modestie și ambiție mâine.

ADVERTISEMENT

(n.r. este acest meci decisiv pentru sezonul tău?) E ultimul lucru la care mă gândesc. Îmi pasă doar de acest meci. Nu mă gândesc la perioada pe care o voi petrece în acest rol, antrenez de parcă sunt aici de 15 ani… și vor urma alți 15”, a spus fostul fundaș. Real Madrid are prima șansă la calificarea în sferturi, iar în cazul în care va avansa, o va întâlni pe .

ADVERTISEMENT

De când nu a mai jucat Kylian Mbappe pentru Real Madrid

, iar francezul a luat o pauză pentru a se reface. Acesta nu a mai evoluat pentru Real de la meciul cu Osasuna din La Liga (1-2), disputat pe 21 februarie. În absența sa, „Los Blancos” au un bilanț de patru victorii și un eșec.