Alvaro Arbeloa a anunțat decizia în cazul lui Tchouameni după conflictul cu Valverde: „Asta mă doare cel mai mult”

Federico Valverde și Aurelien Tchouameni au fost protagoniștii unui moment reprobabil chiar înainte de Barcelona – Real Madrid. Cele două vedete de pe Santiago Bernabeu au avut un conflict în vestiar care s-a soldat cu accidentarea la cap a mijlocașului uruguayan. Alvaro Arbeloa, antrenorul „galacticilor”, a abordat acest subiect sensibil la conferința de presă. Tehnicianul a mărturisit că Tchouameni va fi în lot contra Barcelonei, în timp ce Valverde, accidentat, va absenta.

Alvaro Arbeloa, prima reacție după conflictul Valverde – Tchouameni: „Nu-mi voi răstigni public jucătorii”

Real Madrid a avut parte de un sezon extrem de modest. Eliminată din toate competițiile, echipa lui Alvaro Arbeloa poate rata matematic și titlul la finalul meciului cu Barcelona, duminică, 10 mai, de la ora 22:00. Iar în vestiarul madrilenilor nu e liniște. Ultimul incident i-a avut în , amendați fiecare cu câte 500.000 de euro după altercația din vestiar. .

„Sunt mândru de hotărârea cu care a acționat clubul. Jucătorii și-au cerut scuze fanilor și asta e de ajuns pentru mine. Nu-mi voi răstigni public jucătorii pentru că nu merită, pentru efortul și dăruirea lor, pentru dragostea lor pentru acest tricou și nu voi uita asta (…) Cu toții putem greși și amândoi au meritat pedeapsa, dar să mergem mai departe. Sunt doi campioni europeni și sunt mândru de ei. Se spun multe minciuni. Este o minciună că nu sunt profesioniști și este fals că nu mă respectă sau că nu joacă pentru că au probleme cu mine. Nu voi permite asta pentru că este complet neadevărat. Sunt responsabil pentru faptul că noi nu am fost la înălțimea așteptărilor, dar în aceste patru luni am fost mândru de jucători și de modul în care m-au primit. Este frustrant să ne aflăm în situații pe care nu ni le dorim. Trebuie să ne concentrăm asupra jocului. Dacă vrei să arăți cu degetul spre cineva, iată-mă”, a declarat Alvaro Arbeloa, la conferința de presă.

Alvaro Arbeloa, detalii din vestiarul lui Real Madrid după conflictul Valverde – Tchouameni

Ulterior, Alvaro Arbeloa a făcut dezvăluiri din vestiarul lui Real Madrid. În ultima vreme, apele au fost extrem de tulburi la Madrid, atât din cauza lui Kylian Mbappe sau Vinicius, cât și din cauza faptului că tânărul tehnician nu are o relație foarte bună cu anumiți fotbaliști, precum Ceballos.

„Am avut un coechipier care a apucat o crosă de golf și m-a lovit cu ea. Ce se întâmplă în vestiarul lui Real Madrid ar trebui să rămână în vestiarul lui Real Madrid și asta mă doare cel mai mult. Aceste situații s-au întâmplat întotdeauna, dar nu le justific în niciun fel. A fost un incident și am avut ghinion că Fede a ajuns să fie rănit; are mai mult de-a face cu ghinionul decât cu ceea ce s-a întâmplat de fapt. Și-au cerut scuze și, de acum înainte, trebuie să ne concentrăm asupra jocului.

Vă spun, atunci când un jucător de la Real Madrid nu joacă, este o decizie sportivă. Îl aleg pe cel care cred că merită. Fanii pot sta liniștiți cu acest vestiar și cu acești jucători. Am trecut 30 de ani fără să câștigăm Cupa Campionilor. Am ajuns aici și au trecut cinci ani fără să trecem de optimile de finală. Sunt situații dificile și nu există nimeni mai bine pregătit decât președintele nostru să schimbe lucrurile. A reușit să pună Real Madrid acolo unde îi este locul, iar noi trebuie să luptăm pentru a o readuce pe Real Madrid acolo unde îi este locul. Dacă antrenorul ar fi trebuit să oprească totul, îmi asum responsabilitatea. Jucătorii știu că au făcut o greșeală și trebuie să servească drept exemplu pentru toată lumea. Trebuie să mergem mai departe”, a mai spus Alvaro Arbeloa.

Alvaro Arbeloa anunță vremuri bune la Real Madrid: „Anul viitor toată lumea va avea mai multă experiență”

Real Madrid, cel mai probabil, va încheia sezonul fără vreun trofeu. Alvaro Arbeloa, resemnat, consideră că stagiunea viitoare va arăta diferit pentru cea mai titrată echipă din UEFA Champions League. „Este un vestiar demn de Real Madrid. Nu e ușor să accepți două sezoane fără un trofeu și tot ce s-a întâmplat. Ca să fii jucător de Real Madrid, trebuie să te ridici la înălțimea acestei insigne și nu e ușor. Cu siguranță trebuie să facem lucrurile mai bine, dar văd un vestiar sănătos, gata să câștige din nou. Sunt sigur că anul viitor toată lumea va avea mai multă experiență. Acest vestiar este mai tânăr decât cel în care am fost eu, iar aceste experiențe îi vor ajuta să crească. Repet, nimic din aceste ultime patru luni nu mă face să spun că nu sunt fericit și mândru de acest vestiar. Tchouameni va fi pe listă mâine (n.r. împotriva Barcelonei)”.