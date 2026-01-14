Alvaro Arbeloa a scos vedetele din lotul lui Real Madrid! Kylian Mbappe, Jude Bellingham și Rodrygo, out!

ADVERTISEMENT

Real Madrid a renunțat la Xabi Alonso și l-a promovat la prima echipă pe Alvaro Arbeloa, fostul jucător al „los blancos”, care până în acest moment s-a ocupat de echipa a doua a madrilenilor. Mbappe, Bellingham și Rodrygo lipsesc din lotul pe care l-a anunțat pentru partida din Cupa Regelui.

Alvaro Arbeloa își începe mandatul fără trei mari vedete! Mbappe, Bellingham și Rodrygo nu sunt în lot

Înfrângerea din finala Supercupei Spaniei a fost fatală pentru Xabi Alonso, însă rezultatul în sine nu a fost adevăratul motiv. Antrenorul iberic ar fi pierdut complet controlul vestiarului și s-ar fi opus unei modificări în staff, iar aceste lucruri, cumulate cu rezultatele slabe, i-au adus sfârșitul pe banca formației spaniole.

Primul meci oficial al fostului fundaș al „los blancos” va fi în Cupa Regelui, împotriva lui Albacete, echipă ce evoluează în Segunda Division.

noul antrenor al lui Real Madrid a decis să nu selecționeze trei fotbaliști importanți ai madrilenilor, iar în locul lor să aducă fotbaliști tineri de la echipa secundă, cărora să le dea șansa să arate de ce sunt în stare. Kylian Mbappe, Jude Bellingham și Rodrygo nu au fost convocați pentru partida cu divizionara secundă.

Cum arată lotul cu care Real Madrid va merge la Albacete

Fără cei trei jucători extrem de importanți, Arbeloa și-a permis să promoveze câțiva foști elevi de la Real Madrid Castilla la echipa mare. Tehnicianul spaniol știe de ce sunt în stare acești copii și așteaptă ca ei să demonstreze în partida de miercuri seară.

Pe lângă fotbaliști consacrați la Real Madrid, precum Vinicius, Carvajal sau Valverde, noul antrenor al „los blancos” a inserat în echipă mai multe nume noi care să intre contra lui Albacete. Lotul arată în felul următor:

Portari: Lunin, Fran Gonzalez, Sergio Maestre

Fundași: Carvajal, Alaba, Asencio, Fran Garcia, Huijsen, D. Jimenez, Joan Martinez

Mijlocași: Camavinga, Valverde, Arda Guler, Ceballos, Castero, Manuel Angel, Palacios

Atacanți: Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Mastantuono