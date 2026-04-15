Alvaro Arbeloa, acuzații grave la adresa arbitrului după ce Camavinga a fost eliminat în Bayern Munchen – Real Madrid 4-3: „Nici nu știa că are galben!”

Bayern Munchen a pornit ca o favorită clară înaintea meciului de pe Allianz Arena, însă Real Madrid a fost o nucă foarte tare. „Los blancos” au deschis scorul încă din secunda 40 și conduceau cu 3-2 cu câteva minute înainte de final, însă eliminarea controversată a lui Camavinga a dezechilibrat finalul meciului, iar nemții au câștigat cu 4-3. Alvaro Arbeloa a fost extrem de supărat pe „centralul” partidei la finalul celor 90 de minute.

Alvaro Arbeloa a acuzat grav arbitrajul din Bayern Munchen – Real Madrid 4-3

Cel ce a condus de la centru partida de pe Allianz Arena dintre Bayern Munchen și Real Madrid a fost arbitrul sloven Slavko Vincic, care a luat o decizie foarte controversată în minutul 86, la scorul de 3-2 pentru madrileni. În urma unui gest nesportiv al lui Camavinga, care a „arestat” mingea în încercarea de a trage de timp, „centralul” i-a arătat al doilea cartonaș galben și l-a eliminat fără să stea pe gânduri.

, însă „galacticii” au fost extrem de vehemenți la adresa arbitrajului. La finalul partidei, Arbeloa a adus acuzații grave: „Totul s-a terminat la acea eliminare. Nu se poate elimina un jucător așa, cred că arbitrul nici nu știa că are galben. A fost un meci foarte bun făcut de noi.

Camavinga este distrus, ca și toți fanii care au venit la Munchen. Toți de acasă suferă. Am încercat să ne lăsăm sufletul aici, am dat totul, am jucat cu inima pentru emblema acestui club uriaș. Continuăm să luptăm, suntem Real Madrid și vom lupta până la capăt pentru un titlu care va fi greu de câștigat.

Mă doare pentru că Madridul nu va câștiga a șaisprezecea Ligă a Campionilor în acest an, dar ne întoarcem la Madrid cu fruntea sus pentru că am dat totul. Am avut câteva ocazii să marcăm, aveam unii jucători obosiți, urma să facem schimbări chiar înainte de gol, iar acel gol a încheiat totul. Acum mergem mai departe, avem un blazon de apărat”, a declarat Alvaro Arbeloa.

Și presa madrilenă a sărit în capul arbitrului: „La revedere, onorabil și infam arbitru”

„La revedere, onorabil și infam arbitru”, acesta a fost titlul de deschidere al unuia dintre cele mai cunoscute cotidiane madrilene, . însă consideră că partida a fost decisă de „compatriotul lui Ceferin”: „Eliminarea lui Camavinga este una care merită trecută în registrul de reclamații.

O decizie capricioasă a lui Vincic, curios fiind și compatriot al lui Ceferin, care probabil a decis o dublă superbă în care Madridul a fost de trei ori în avantaj. Albii vor rămâne cu regretul că nu au fost cei de la Munchen pe tot parcursul sezonului, iar acum va fi nevoie să deschidă seria căutării vinovaților și să-i pună în ordine”, a scris sursa citată.