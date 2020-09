Alvaro Morata, replică acidă la prima conferință de presă de la revenirea la Juventus: „Cine vrea performanțe individuale să se uite la tenis”

Alvaro Morata a avut o replică acidă în cadrul primei conferințe de presă de la revenirea la Juventus, considerând că fotbalul este un sport de echipă, în care trofeele individuale sunt pe plan secund.

Atacantul a mai evoluat pentru gruparea torineză două sezoane, între 2014 și 2016, perioadă în care a cucerit două titluri de campion în Serie A și două Cupe ale Italiei.

De la despărțirea de Juve, Morata a trecut pe la 3 cluburi importante ale Europei, Real Madrid, Chelsea și Atletico Madrid, reușind să obțină 3 trofee importante la nivel european, Champions League și Supercupa Europei cu Real în 2017 și Europa League în 2019 cu Chelsea.

Alvaro Morata replică acidă la conferința de prezentare: „Cine vrea performanțe individuale să se uite la tenis”

Împrumutat de la Atletico pentru suma de 10 milioane de euro, cu opțiune de cumpărare la finalul sezonului pentru încă 35 de milioane, Morata a avut o serie de declarații interesante, unele chiar acide pentru jurnaliști: ”Am revenit la Juventus mult mai bun, atât ca fotbalist, cât și ca persoană. Am evoluat din toate punctele de vedere. Se spune că nu sunt un golgheter? Am avut sezoane în care am înscris 15 goluri, iar în altele mai mult, bineînțeles, toată lumea își dorește să marcheze 30 sau 40 de goluri, dar știu fotbaliști care marchează atât și n-au câștigat nimic. Eu, cu excepția ultimului sezon, m-am obișnuit să câștig trofee. Dacă vrei performanțe individuale, te uiți la tenis, aici este un sport de echipă.” a declarat Morata.

Ibericul, în vârstă de 27 de ani, va evolua sub comanda lui Andrea Pirlo, în acest sezon, pentru atacant perioada petrecută la Atletico fiind una care îi va rămâne pentru totdeauna în memorie: “Visul copilăriei mele a fost să joc la Atletico Madrid și mi l-am îndeplinit, dar Juventus a crezut întotdeauna în mine și m-a ajutat să cresc. Juventus e șansa vieții mele, sper să câștigăm Champions League anul acesta”.

Este posibil să îl vedem pe Morata direct titluar în formația torineză, unde va forma o pereche în atac cu portughezul Cristiano Ronaldo, un mare împătimit atât al trofeelor la nivel de echipă cât și individuale.