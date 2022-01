Alzheimer, boala marilor campioni ai fotbalului britanic. Tot mai multe legende sunt lovite de cumplita maladie

Cine a văzut filmul “Concussion”, cu Will Smith în rolul principal, a rămas, probabil, marcat de riscurile uriașe la care se expun jucătorii din fotbalul american. Creierul acestora este serios afectat în urma ciocnirilor violente din timpul meciurilor, iar în timp, aceste șocuri conduc la apariția unor boli neurodegenerative, care cauzează probleme de funcționare mentală, precum demența, responsabilă în mare parte de cazurile de Alzheimer, sau de deplasare, precum Parkinson.

Alzheimer, boala marilor campioni ai fotbalului britanic: “Este important pentru copiii celor pe care îi iubesc să nu trăiască ceea ce eu am trăit”

Pierderea gravă a memoriei este principalul efect al acestor maladii, tot mai frecvente în rândul practicanților unor sporturi de contact, precum boxul sau rugby-ul, iar cazul lui Muhammad Ali, bolnav de Parkinson timp de peste 30 de ani, este cel mai cunoscut. Un alt sportiv important afectat dramatic de o maladie neurodegenerativă este rugbystul englez Steve Thompson, campion mondial în 2003. Acesta a povestit că nu își amintește nimic de la Cupa Mondială din urmă cu două decenii nici măcar atunci când revede imaginile de la competiția din Australia.

Drama lui Thompson este atât de mare încât fostul sportiv, acum în vârstă de 43 de ani, a anunțat că, după moarte, își va oferi creierul oamenilor de știință pentru a se descoperi motivele demenței sale: “Știind ceea ce sunt acum, aș fi preferat să nu devin jucător profesionist. Este important pentru copiii celor pe care îi iubesc să nu trăiască ceea ce eu am trăit. Cei din generația mea trebuie să se mobilizeze pentru ca cercetătorii să găsească cele mai bune tratamente și ca rugby-ul să devină mai sigur”.

Cinci foști campioni mondiali au fost diagnosticați cu Alzheimer

Recent, a început să crească îngrijorător și numărul cazurilor de demență în rândul foștilor mari fotbaliști britanici. Ultimul pe această listă este Sir Bobby Charlton, diagnosticat cu Alzheimer în toamna anului trecut, el fiind al cincilea atins de această boală cumplită. Primul a fost Ray Wilson, decedat în mai 2018, la 83 de ani, după 14 ani de suferință, urmat de Martin Peters, mort în decembrie 2019, la 76 de ani, apoi de fratele mai mare al lui Sir Bobby, Jacky Charlton, dispărut dintre noi în iulie 2020, la 85 de ani, și de Nobby Stiles, decedat în octombrie 2020, la vârsta de 78 de ani.

Alături de ei, sunt și doi dintre cei mai mari fotbaliști scoțieni ai tuturor timpurilor: Billy McNeill, legendarul căpitan al lui și al faimoșilor “Lei de la Lisabona”, câștigători ai Cupei Campionilor Europeni în 1967, decedat în aprilie 2019, la 79 de ani, după ce fusese diagnosticat cu demență, și Denis Law, Balonul de Aur din 1964. În vârstă de 81 de ani, primul “Rege” al lui Manchester United, campion al Europei în 1968, Law a anunțat în urmă cu o jumătate de an că are Alzheimer și o demență vasculară.

“Vreau să spun lucrurilor pe nume. Înțeleg ce se întâmplă și, de aceea, vorbesc cât timp încă sunt capabil pentru că știu că vor fi zile când nu voi înțelege nimic și detest acest gând. Am zile bune și zile rele. Văd cum creierul meu se deteriorează și amintirile mele dispar. Nu vreau să fiu trist dacă uit locuri, oameni sau zile pentru că am adorat să am toate aceste amintiri”, a scris Denis Law în vara lui 2021.

Fotbaliștii, mai predispuși de peste trei ori mai mult decât oamenii normali să facă boli neurodegenerative

Primul caz recunoscut de Alzheimer din fotbalul englez a fost Jeff Astle, fost mare atacant la West Bromwich Albion, decedat în 2002, la vârsta de 59 de ani. Familia sa a insistat ca boala de care suferea acesta să fie recunoscută drept accident de muncă, după ce la autopsie, medicul legist a afirmat că creierul lui semăna cu cel al unui boxer.

“Este dificil să nu te gândești că este legat de jocul de cap. Am avut patru frați care au fost fotbaliști și toți au dezvoltat această maladie. Dar dacă i-ați fi cerut lui Jackie să nu mai joace cu capul, el ar fi făcut la fel”, a declarat Tommy, fratele mai mic al lui Jackie și Bobby Charlton. Un studiu comandat de Federația Engleză de Fotbal și condus de profesorul Willie Stewart la Glasgow în rândul a aproape opt mii de foști jucători scoțieni a demonstrat în 2019 că fotbaliștii au un risc de a muri de o boală neurodegenerativă de trei ori și jumătate mai mare în medie decât persoanele obișnuite.

Iar legătura cu jocul de cap a fost subliniată de faptul că fundașii centrali, jucătorii cei mai expuși în această situație, sunt într-un pericol de a muri de o asemenea maladie de cinci ori mai mare decât restul populației. Astăzi, mingile de joc sunt mult mai ușoare decât cele folosite din prima jumătate a secolului trecut până spre sfârșitul anilor ’70, care puteau ajunge să cântărească chiar și peste două kilograme când se îmbibau de apă. Deloc întâmplător, doi dintre cei mai mari atacanți din istoria Angliei, Dixie Dean și Tommy Lawton, erau dependenți de aspirinele cu care își umpleau buzunarele pentru a scăpa de migrenele persistente.

Jocul de cap, interzis în toate școlile primare din Anglia

Totodată, majoritatea antrenorilor actuali din Anglia cer ca mingea să fie jucată la firul ierbii, spre deosebire de epoca dinaintea Premier League. Chiar și așa, există o solicitare făcută echipelor profesioniste să limiteze jucătorii la maximum zece lovituri de cap la intensitate maximă pe săptămână, iar amatorii la un singur antrenament la jocul de cap săptămânal. Cu toate acestea, managerii din Premier League afirmă că este dificil de contorizat această situație.

Dar fotbalul din Anglia este pe cale să s schimbe radical din acest punct de vedere. Într-o țară unde duelurile în aer reprezentau o adevărată cultură a maselor, jocul de cap a fost interzis în școlile primare. Iar în ultimele trei sezoane, numărul duelurilor aeriene a fost redus la 74 la sută. Cu toate acestea, există și voci în rândul foștilor mari jucători care nu văd cu ochi prea buni un asemenea demers.

“Chiar și dacă mi s-ar fi întâmplat mie, nu aș fi regretat cariera pe care am avut-o. Cunoșteam riscurile”, a declarat fosta legendă a lui Liverpool, Jamie Carragher, câștigător al Champions League în 2005. Dacă ar fi fost în locul unui alt fost mare campion englez, rugbystul Steve Thompson, poate că nu ar mai fi fost de aceeași părere…