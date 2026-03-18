„Am adus ofertă de 2 milioane de euro la Craiova în iarna asta”. Mihăiță Pleșan, dezvăluiri de ultimă oră

Mihăiță Pleșan a oferit cele mai noi detalii despre ofertele aduse la Universitatea Craiova. Pentru ce sume sunt doriți jucătorii oltenilor.
Mihai Dragomir
18.03.2026 | 13:51
Universitatea Craiova are un lot numeros în care se regăsesc mai mulți jucători bine cotați, mai ales după participarea în cupele europene. Mihăilă Pleșan a dezvăluit ce oferte a adus clubului pentru fotbaliștii săi, dar aceștia au fost păstrați în continuare și joacă chiar și astăzi titulari.

Noua lovitură pusă la cale de Mihăiță Pleșan. „Între 3 și 5 milioane în Italia!”

Mihăiță Pleșan, cel care dezvăluia la începutul acestei luni în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care a rupt contractul cu Ștefan Baiaram, are un nou superstar în devenire. Impresarul a dezvăluit numele celui care, la doar 18 ani, poate prinde un transfer important în Italia.

„Abia am început discuțiile pentru vară. Sunt mai mulți jucători pe care îi am, și străini și români, dar nu le voi da numele. Avem un puști de 18 ani din Honduras, Moncada (n.r. – Dereck Moncada – Inter Bogota), despre care sunt discuții să se vândă în Italia între 3 și 5 milioane”, a spus inițial Pleșan.

Mihăiță Pleșan, dezvăluiri de ultimă oră despre oferta adusă la Universitatea Craiova în iarnă

Universitatea Craiova are în acest sezon un lot foarte ofertant, de la numărul de jucători până la cotele de piață ale acestora. Oltenii vor însă să câștige campionatul, și, de ce nu, și Cupa României, astfel că nu au cedat fotbaliști importanți în iarnă. Mihăiță Pleșan, cel care i-a transmis un mesaj acid lui Mihai Stoica, a spus că a adus o ofertă consistentă clubului din Bănie în această iarnă.

„Cu toate cluburile din România vorbim și aducem oferte. Am adus și pentru Universitatea Craiova în această iarnă pentru un jucător peste 2 milioane. Nu o să spun numele, nu pot, dar e titular. Am mai adus și în vară pentru el, dar nu s-a făcut”, a mai spus impresarul român.

Pleacă Carlos Mora de la Universitatea Craiova? Ofertă importantă pentru jucătorul costarican

Ulterior, Mihăiță Pleșan a vorbit despre situația lui Carlos Mora, despre care dezvăluia recent în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că l-a propus în trecut la FCSB. Jucătorul costarican a primit o ofertă mare în vară, dar clubul nu a vrut să îl cedeze.

„Mora este al nostru. În vară a avut ofertă mare, peste 2,5 milioane. Mi se par sume senzaționale pentru România. Craiova are stabilitate financiară și nu vinde ieftin. Este îmbucurător că putem să ținem de jucători care primesc oferte de milioane”, a mai spus Pleșan la FANATIK SUPERLIGA.

Mihăiță Pleșan, dezvăluiri de ultimă oră despre ofertele aduse Universității Craiova pentru jucătorii săi

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
