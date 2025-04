„Am aflat că trebuie să îmi extirpe lobul stâng al ficatului”. Răducu Mazăre, declarații cutremurătoare. Exclusiv

Răducu Mazăre a trecut prin momente de coșmar când a aflat că are un chist hidatic. Medicii i-au spus că trebuie să îl opereze, de urgență, și să îi extirpe întreg lobul stâng al ficatului. Fiul fostului primar al Constanței mărturisește, pentru FANATIK, cum i-a schimbat viața vestea nefastă. Cine i-a fost alături în clipele în care a fost la pământ?

Răducu Mazăre, confesiuni despre mama lui, fosta soție a edilului din Constanța

De-a lungul anilor, Radu Mazăre Jr. a ales să fie o prezență discretă în media. în cei 31 de ani de viață. Multe dintre ele neștiute de nimeni, până astăzi.

În exclusivitate, afaceristul ne-a dezvăluit cum și-a dezvoltat propriile lui business-uri, pe cont propriu. Astăzi, el se mândrește cu singurul proiect de ”branded residence” din România. Pentru tinerii aflați la început de drum, Răducu a punctat unde vede el ”teren” pentru noi idei de a face bani.

„În Romania, am fondat două companii, o agenție de markering digital, acum șase ani, și o agenție imobiliară, acum trei ani. Ambele au birourile în București.

Cu agentie imobiliară, ne ocupăm de proprietăți exclusive și premium din zona de nord a capitalei, dar și din Mamaia și Constanța. Am 15 oameni în echipă și sute de proprietăți. Ne mândrim că vindem, în exclusivitate, primul și singurul proiect de branded residence din România, Radisson Blu Hotel & Residences Mamaia.

În momentul de față, consider că sunt mai multe tipuri de afaceri profitabile, însă toate depind de apetitul de risc și expertiza fiecăruia. Fie că vorbim de imobiliare, horeca, crypto, retail, toate pot fi profitabile, dacă nișa potrivită este identificată”, a declarat Răducu Mazăre, pentru FANATIK.

Cele trei sfaturi primite de la Radu Mazăre pentru a reuși în viață

Întrebat dacă a primit ajutor de la tatăl lui, Radu Mazăre Jr. și a încercat să-și facă un nume prin propriile forțe. Admite, însă, că a avut la bază câteva sfaturi de la Radu Mazăre, trei la număr, pe care le-a aplicat cu sfințenie.

„Cu tatăl meu mă consult mai mult când vine vorba de aspecte generale ale vieții. Mă sfătuiesc atunci când am de luat decizii importante. Eu fiind antreprenor de mic, am învățat să mă integrez singur în acest climat, mai ales cu noile tehnologii disponibile (de exemplu social media, AI).

Tatăl meu mi-a spus că pentru a reuși, trebuie să fiu organizat. Adica, să anticipez, planific și respect ce îmi propun. Să fiu consecvent în ce fac și să nu las lucrurile la voia întâmplării. Și să fiu un om de cuvânt”, a adăugat milionarul.

„Am aflat că trebuie să îmi extirpe lobul stâng al ficatului”

Deși, de afară, pare că duce o viață de invidiat, se pare că Răducu a primit mai multe lovituri dure la viața lui. Diagnosticul crunt al medicilor, că trebuie să-și extirpe un lob al ficatului, decesul bunicii sau arestul fostului edil al Constanței – sunt doar unele dintre cumplitele încercări.

Adusă în discuție atitudinea negativă oamenilor și vorbele grele care i-au fost adresate, mai ales din cauza tatălui său aflat în detenție, acesta susține că a învățat să trăiască cu orice jignire i se aduce. Explică punctual ce sentimente îl încearcă și de ce.

„Cel mai greu moment prin care am trecut a fost atunci când am aflat că am chist hidatic (n.r. ) și trebuie să îmi extirpe lobul stâng al ficatului. În rest, am trecut prin multe momente dificile, cum a fost moartea bunicii mele, arestarea tatălui meu și altele.

Atunci când vine vorba de sănătatea celor apropiați și mai ales proprie, orice pare doar o glumă. Consider oricum, că ce nu te doboară, te întărește. Din păcate, doar așa putem evolua ca indivizi și deveni mai puternici.

Sunt călit cu hate-ul încă de la o vârstă fragedă și nu mă mai afectează. Ba chiar mă amuză, pe deoparte, și pe de alta, îmi aduce un sentiment de compătimire față de cei care emană acest hate. Îmi dau seama de nivelul limitat de înțelegere a lumii în care trăim, de ignoranța și automat, de frustrările și răutate acumulată”, a completat fiul lui Radu Mazăre.

Cu ce se ocupă mama lui Radu Mazăre Jr., fosta soție a primarului din Constanța, din anii 2000

Despre cele mai importante femei din viața lui, Raducu Mazăre povestește emoționat. Mama lui, una dintre cele mai discrete foste soții de primari, îi este alături la orice pas, iubindu-l necondiționat. Iar cea care l-a ”scăpat” de burlăcie i-a oferit echilibru și liniște, esențiale pentru etapa în care se află.

„Cu mama am o relație specială și suntem foarte apropriați. Tot timpul m-a sprijinit, ajutat și iubit necondiționat. ⁠Mama face în continuare cămăși bărbătești și, în timpul verii, gestionează un bar din stațiunea Mamaia. A fost tot timpul o persoană discretă.

Există în viața mea o femeie. Am depăsit perioada de burlacie, să îi zic așa. Mi-am dat seama că, în etapa asta a vieții, în care mă aflu, am nevoie de echilibru și liniște. Asta pentru a mă putea concentra pe dezvoltarea mea, atât personală, cât și profesională”, a încheiat Răducu Mazăre, pentru FANATIK.