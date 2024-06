Dumitru Dragomir e convins că Marcel Ciolacu a jucat perfect cartea imaginii pozitive prin prezențele doar la meciurile în care fie a câștigat România, .

Am aflat ce au discutat Marcel Ciolacu și oficialii FRF în tribuna VIP la România – Slovacia de la EURO! „Nu e prost deloc”

„Băi, frate, Ciolacu are minte. Începe să-mi placă de el. Eu n-am fost de partea lui”, și-a început discursul Dragomir la emisiunea MaxProfețiile lui Mitică.

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, a dezvăluit apoi ce au vorbit Marcel Ciolacu și oficialii FRF: „Mie mi-a zis Stoichiță că au stat aseară la protocol acolo. L-am întrebat cum e Ciolacu? Îmi zice că e un tip din popor, un român car eștie de glumă, de caterincă. Cică un om ok, foarte ok, simplu. Nu e cu aroganțe, cu figuri. Am înțeles că e un om super ok”.

Marcel Ciolacu, noul președinte al României?!

Dumitru Dragomir e convins că de la finalul acestui an, însă îi atrage atenția acestuia că va avea nevoie de ajutor din partea altor oameni puternici.

„Dacă a putut el să recunoască greșelile pe care le-a făcut înseamnă că e omul dracu. Nu e prost deloc. Are și minte. Degeaba spun ăștia că nu știu când a luat liceul. Și dacă n-are liceul? Lăsați-mă în pace! A învățat. Nu e o rușine să înveți nici până la 100 de ani.

Cred că poate fi președintele României. E la bătaie cu Ciucă, Simion, Geoană. Câștigă doar cel care-i atrage pe Simion și pe Gușă. Nu fotbalul îl propulsează. Am mai citit că PSD îl bagă pe Burleanu la președinția Româinei. Astea sunt discuții neserioase. Baliverne! Ciolacu ajunge sigur în turul 2. Acolo depinde cum joacă și cine îl ajută. Nu poate nimeni câștiga fără ajutor intern și extern. Depinde cum o joci.

Nu întotdeauna e ales cel mai bun. Mai apare o șmecherie mică, așa cum a făcut Băsescu lui Geoană cu Vîntu. Eu îl făceam praf pe Băsescu atunci. Găseam atâtea să-i zic atunci. Depinde cât ești de spontan atunci când îți trage ăla pumnul.

Eu o dădeam în caterincă. Stai un moment și te gândești că trebuie să nu-i răspunzi cu aceeași seriozitate. Uită-te la Trump. El iese extraordinar de bine din clinciuri. Și Ciolacu iese bine din clinciuri.

Îi văd pe unii politicieni care se feresc de greșelile pe care le fac. Băi, nene, dacă ai greșit, vaită-te că ai greșit, că așa oamenii vor spune că ești ca ei. Dacă te dai rotund și arogant sau faci pe tine de frică, gata, s-a terminat. Mai sunt unii pe care nu-i iubește sticla”, a adăugat Dragomir.

