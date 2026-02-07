Am aflat ce i-ar fi strigat Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi. E incredibil! De aia a înnebunit italianul! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Conflictul de la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj, în care , ar fi pornit de la o înjurătură pe care jucătorul trupei din Gruia i-a adresat-o italianului.

De la ce ar fi pornit tot scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea

FANATIK a discutat cu mai mulți jucători de la ambele echipe care au fost în preajma celor doi oameni implicați în scandal, pe final de derby. Am aflat ce i-ar fi strigat Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi la marginea terenului, imediat după ce jucătorul CFR-ului avusese un schimb de înjurături și cu Dan Nistor.

„Să o f…t pe mă-ta!”, ar fi zis jucătorul trupei din Gruia înspre Cristiano Bergodi, antrenorul lui U. A fost momentul în care italianul practic a înnebunit, iar ceea ce a urmat ulterior pare a avea o explicație pentru scenele reprobabile care au urmat. Să încercăm să reconstituim acest puzzle șocant.

Tensiunea a început după ce în prelungiri, jucătorul de la CFR Cluj a trecut pe lângă banca de rezerve a oaspeților. Prima oară, cum se vede și pe înregistrările TV, l-a înjurat pe Dan Nistor, aflat lângă antrenorul său. Nistor îl înjurase pe Cordea la meleul de la colțul terenului. Cordea, din câte se pare, nu s-a oprit doar la duelul verbal cu fotbalistul „studenților”.

Andrei Cordea a recunoscut la interviuri că i-a adresat mai multe cuvinte dure jucătorului de la U Cluj, însă a negat că l-ar fi înjurat și pe Cristiano Bergodi. De altfel, Dan Nistor a vorbit și el la interviuri despre tot conflictul și i-a cerut adversarului său să fie sincer și să recunoască tot ce s-a întâmplat.

Relația strânsă pe care Cristiano Bergodi o are cu mama sa. Ce spunea italianul în urmă cu ceva ani

Cristiano Bergodi are o relație specială cu mama sa, care locuiește în Italia. Acum ceva timp, Bergodi recunoștea că mama sa urmărește la televizor tot ce se întâmplă cu el și aceasta chiar înțelege limba română. Italianul, vizibil emoționat când a vorbit despre cea care i-a dat viață, a dezvăluit că fratele său are grijă ca totul să fie în regulă și se îngrijește de mama lor, care este în vârstă de 85 de ani.

„Da, m-am emoționat pentru că ea stă singură. Se bucură. Înțelege limba română. Se uită la meciuri și îmi explică ce face echipa, ce nu face!”, declara Cristiano Bergodi în 2023 pe când era antrenor la Rapid, la .

Daniel Pancu l-a făcut praf pe Cristiano Bergodi după meci

, la interviuri, când a fost critic cu omologul său de pe banca lui U Cluj. Acesta a spus că nu concepe un asemenea comportament al unui străin în România.

„Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva! A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva. Nu mai vorbesc despre fotbal. A fost minunată atmosfera până la final. E o lipsă gravă, crasă de respect. Antrenor străin, să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni! Dacă eu făceam așa ceva în altă țară, eram arestat!”, a spus Pancu.