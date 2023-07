Am aflat ce s-a întâmplat cu Bodo de la Proconsul după infarct! Cum i s-a schimbat viața

Bodo a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre secretele unei căsnicii fericite și de durată. Artistul a povestit și detalii neștiute despre copiii săi și ce planuri de viitor au. În plus, îndrăgitul cântăreț a vorbit deschis despre perioada grea prin care a trecut, după ce a suferit un infarct.

Bodo, detalii despre căsnicie: “Dumnezeu mi-a dat o soție superbă”

Bodo de la Proconsul are o căsnicie fericită și împlinită alături de soția sa. Artistul recunoaște faptul că în trecut a avut 3 căsnicii eșuate, iar . Cât despre secretul unei relații de lungă durată, Bodo spune că doar Dumnezeu este Cel care l-a ajutat.

“Secretul unei relații de lungă durată este Dumnezeu. Eu am avut trei căsnicii eșuate. Pot spune că doar Dumnezeu a făcut și face ca relația și căsnicia noastră să dureze. Când zic Dumnezeu, mă refer să ai o apartenență tu, ca familist. Iar apartenența mea este către Dumnezeu.

El a făcut atâtea pentru mine, dăruindu-mi o familie frumoasă, o soție superbă și doi copiii absolut geniali, plus că mai am unul mare în America. Trebuie să fac și eu ceva pentru El.

Asta înseamnă să ai o relație apropiată cu Dumnezeu, să comunici. Am ales să citesc Biblia și să folosesc Îndreptarul acesta al vieții. Eu așa consider, că Biblia este un ghid al vieții omenești”, a declarat Bodo pentru FANATIK.

Bodo, despre fii săi: “Îi susțin cât pot, fără să îi oblig”

Artistul are o familie frumoasă, iar cei doi fii ai săi îi oferă zilnic motive de bucurie. Deși ambii au ureche muzicală și talent, Bodo spune că nu vrea să îi influențeze în vreun fel. În plus, unul dintre fii săi este pasionat de fotbal și deja joacă la o echipă, unde face performanță.

“Copiii mei au avut de mici pasiune pentru muzică, dar mai ales pentru ritm. Beneficiază și acum de suportul meu. Au două seturi de tobe, electronice și normale. Toate instrumentele de percuție care pot exista sunt la ei. Îi susțin cât pot, fără a-i obliga. Nu vreau să-i oblig să facă nimic.

Daniel, băiatul cel mare dintre cei doi, Dani și Filip, face mult sport. Joacă fotbal la o echipă din Topoloveni, unde face performanță. Îl văd că respiră fotbal și mănâncă la prânz și seara tot fotbal. Nu își dorește decât echipament performant pentru fotbal și se uită doar la asta. E ceva incredibil. Chiar începem să-l mai direcționăm către altceva, noi încercăm. Dar se duce doar pe fotbal, îi place foarte mult”, a mai adăugat artistul.

Bodo de la Proconsul: “Infarctul a fost ca o revizie pentru mine”

Celebrul artist , după ce s-a luptat cu niște probleme de sănătate. Cu toate acestea, cu ajutorul divinității a reușit să treacă cu bine peste ele. Astăzi se simte bine, iar analizele pe care le-a făcut Bodo au ieșit ca la carte.

“După infarct, viața mea s-a schimbat în bine. Infarctul a fost ca o revizie pentru corpul și organismul meu. Am văzut unde stau prost. Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a semnalizat treaba asta. Cu toate că am făcut un infarct și am trei stenturi nu am nicio problemă acum. Deja perioada de acomodare cu stenturile a trecut demult, organismul meu e obișnuit cu ele.

Chiar de curând am făcut niște analize și au ieșit foarte bune. Pe electrocardiogramă nu se vede nicio urmă de accident la inimă, tensiunea o am bună, iar la sânge totul este normal. Văzând acum că sunt ok cu analizele, acum, când trec printr-o încercare, îmi frâng mâinile cu bucurie și mă întreb: ‘Doamne, oare ce lucruri bune mi-ai pregătit după încercarea asta`?”, a mai spus Bodo pentru FANATIK.