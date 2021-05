Am aflat ce s-a întâmplat cu Bursucu’. De ce a fost înlocuit de Mihai Mitoșeru, la Teo Show

Bursucu’ a fost înlocuit, din nou, de Mihai Mitoșeru, în emisiunea Teo Show. De ce a lipsit colegul prezentatoarei Teo Trandafir, luni, 10 mai, de pe micul ecran?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat motivul pentru care Bursucu’, pe numele real Adrian Cristea, nu s-a prezentat la întâlnirea cu telespectatorii, luni, iar echipa de la Kanal D a fost nevoită să ceară ajutorul actorului Mihai Mitoșeru, care nu s-a aflat pentru prima dată în situația în care să-i țină locul colegului său de trust.

“Pe sistemul ‘prietenul la nevoie se cunoaste’ azi prezint cu Teo emisiunea! Ne vedem la Kanal D, de la ora 15”, a scris Mihai Mitoșeru pe pagina sa de Facebook, luni, 10 mai, înainte de emisiune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bursucu’, înlocuit în emisiunea Teo Show

Ce s-a întâmplat cu Bursucu’ Adrian Cristea? FANATIK.RO a aflat că vedeta Kanal D s-a confruntat cu o problemă personală și nu a putut ajunge la timp, din Constanța în București, acolo unde locuiește împreună cu partenera de viață și cu fiica lor, Anays.

Conform surselor noastre, fiica sa a avut ceva probleme de sănătate și, pentru a se asigura că totul este în regulă cu cea mică, Bursucu’ a preferat să fie alături de familie și să aștepte verdictul medicilor.

ADVERTISEMENT

Când a primit asigurări că este vorba de o răceală, prezentatorul TV și-a dat seama că nu poate ajunge la timp, pentru a intra in direct, alături de Teo Trandafir, iar Mihai Mitoșeru a fost prima opțiune a celor de la Kanal D pentru a-i ține locul. De altfel, nu este prima dată când este scos din încurcătură de Mitoșeru care nu s-a sfiit să-i transmită, în direct, că “aștept să dea berea”.

De ce a lipsit Bursucu’ de la Kanal D

“Fiica lui Bursucu’ a răcit și a vrut să se asigure că este totul în ordine cu ea, înainte să plece de la Constanța spre București. Totul este sub control, situația cu cea mică a fost rezolvată, dar el și-a dat seama că nu se încadrează să ajungă la timp în emisiune.”, au declarat surse din apropierea lui Bursucu’, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit surselor FANATIK.RO, Bursucu’ își va relua programul începând de marți, 11 mai, când, cel mai probabil, o să ofere mai multe detalii despre lipsa lui de pe micul ecran.

Bursucu’: “Sunt un om iubit de Dumnezeu”

Chiar înainte de Paște, Bursucu’ dezvăluia, în exclusivitate, pentru site-ul FANATIK, cât de importantă este familia pentru el și cât de protejat se simte de Divinitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“De foarte multe multe ori în viață asta am simțit mâna Divinității pe umărul meu, și cred că sunt un om iubit de Dumnezeu, prin tot ceea ce mi se întâmplă! Asta vorbeam la un moment dat și cu Teo (Trandafir – n.r.). Îi spuneam: “Nu știu ce am făcut eu în viața asta ca să merit atâtea lucruri frumoase și această viață frumoasă pe care o duc”.

Pentru că am profesia pe care mi-am dorit-o, cu toate că am muncit și am făcut sacrificii. Dar, pe lângă dorința de a munci, ai nevoie de noroc, foarte mult noroc, și doar cu ajutorul lui Dumnezeu poți ajunge unde am reușit eu! Sunt foarte mulți oameni talentați în jurul meu care, poate, nu au „gramul” ăla de noroc …

ADVERTISEMENT

Apoi, mi-a oferit Dumnezeu cel mai frumos lucru de pe pământ, copilul meu! Copilul meu este cel mai frumos și cel mai sănătos, ceea ce este cel mai important pentru mine. Am un copil inteligent, frumos, deștept, sănătos tun, nici măcar o răceală mai zdravănă nu a avut în trei ani de zile!

Să nu uităm de cumpăna vieții mele când era să rămân paralizat de la gât în jos, când numai 1 mm pe coloana vertebrală a făcut diferența pentru ca eu să pot să-mi revin și să nu rămân imobilizat, în scaunul cu roțile, pe viață.

ADVERTISEMENT

De-asta spun că sunt un om foarte norocos și cred că sunt foarte iubit de Dumnezeu! Și, cred că pe undeva fac și eu lucruri bune, nu țin ranchiună, nu am făcut nimănui rău voit, iar faptele noastre contează!”, mărturisea Bursucu’. (Vezi aici interviul integral. Bursucu’, la un pas să ajungă în scaun cu rotile: “Suntem ‘nimeni’ pe pământ, în fața Lui Dumnezeu!”)