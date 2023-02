Am aflat ce va face Mihai Bendeac la Pro TV! I se pregătește un loc la Românii au Talent

Mihai Bendeac a surprins pe toată lumea cu decizia lui de a părăsi Antena 1. Supărat nevoie mare pe ceva ce s-ar fi petrecut în timpul filmărilor de la iUmor, actorul a plecat fără să se mai uite înapoi. Acum însă, așa cum a aflat FANATIK, în exclusivitate, înregimentat în rândurile Pro TV, Bendeac a primit deja ofertele pentru viitorul carierei sale în televiziune.

Mihai Bendeac, la Pro TV! Oferta primită pentru Românii au Talent

. Dar, de atunci, actorul nu a mai făcut niciun fel de dezvăluire cu privire la planurile de viitor. Nu a zis nici ce va face în televiziunea care conduce, autoritar, audiențele din România.

FANATIK a primit însă informații în exclusivitate cu privire la rolul pe care îl va avea actorul în cadrul televiziunii din Pache Protopopescu. Mai exact, acesta a fost ofertat, din nou, să fie unul dintre jurații de la Românii au Talent.

De altfel, așa cum recunoștea cu ceva timp în urmă, Mihai Bendeac a mai primit o dată oferta de a lua loc la masa juriului Românii au Talent. La acea vreme, refuzase. Acum însă, oferta care i-ar fi fost făcută din partea Pro Tv a făcut ca actorului să îi fie aproape imposibil să mai zică pas. Conform datelor obținute de noi, el va lua loc printre jurați. Se va întâmpla din următorul sezon al show-ului care stabilește, săptămânal, recorduri de audiență.

Motivul pentru care, cel mai probabil, îl vom revedea pe pe care actorul le are. Comediantul e în plin scandal cu cei de la Antena 1. Mai exact, se pare că, cel puțin până în vara acestui an, el nu mai are voie să apară la televizor. Contractul său urmează să expire abia peste câteva luni.

De altfel, din informațiile noastre, în cazul în care ar apărea mai devreme la Pro Tv, fostul jurat al emisiunii iUmor de la Antena 1 nu ar avea deloc motive să mai zâmbească. Ar fi nevoit să plătească daunele contractuale în valoare de sute de mii de euro.

Mihai Bendeac pregătește și o comedie, pentru Pro TV

În acest moment, pare-se, chiar dacă nu este semnat un contract ferm pentru postul de jurat la Românii au Talent pentru Mihai Bendeac, prin birourile șefilor de la Pro Tv se discută doar pe cine ar trebui să îl înlocuiască actorul venit de la Antena 1.

În altă ordine de idei, se pare că Mihai Bendeac va fi foarte ocupat și în perioada în care nu va avea filmări pentru Românii au Talent. Cei de la Pro Tv, după discuțiile cu actorul, par să fi acceptat să îi ofere ocazia de a realiza și o producție de comedie.

Iar acum, în pauza de televiziune pe care o face, actorul care va împlini 40 de ani pe 16 februarie, deja s-a apucat să lucreze la scenariu pentru noua producție de comedie. Are în plan și un lungmetraj care, din informațiile FANATIK, nu e imposibil să îl realizeze tot cu ajutorul Pro TV.

Mihai Bendeac a părăsit, în octombrie 2021, Antena 1

La acea vreme, în exclusivitate pentru FANATIK, actorul confirma plecarea din cadrul trustului și de la emisiunea iUmor. Nu a detaliat însă motivele despărțirii.

Bendeac nu era la prima despărțire turbulentă de Antena 1. În 2014 a ajuns chiar și la proces cu cei de acolo, proces pe care, cel puțin în prima fază, l-a pierdut. Dar, la acea vreme, el a decis să se întoarcă la Antena 1. Avea să devină jurat al emisiunii iUmor – timp de 13 sezoane.

Cu ani în urmă, după ce realizase și o ședință foto pentru postura de jurat la Românii au Talent, Mihai Bendeac a fost nevoit să dea înapoi în discuții. S-a întâmplat din cauza unei notificări trimise de Antene. Cu toate acestea, actorul a recunoscut că ar fi adus ”nebunia” necesară și cu care este înzestrat, la Pro.

”Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru Românii au talent. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie”, spunea Mihai Bendeac acum ceva timp.