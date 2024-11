Am aflat cine pleacă de la Masterchef, în această săptămână. Soarta concurenților de la Pro Tv a fost decisă. Exclusiv

Eliminări neașteptate la MasterChef, show-ul culinar de la ProTV! FANATIK se află în posesia unor informații de ultimă oră despre soarta concurenților intrați în vizorul celor mai tari bucătari din România.

Eliminări pe bandă rulantă la MasterChef

În premieră pentru cititorii FANATIK, anunțăm că vor exista două eliminări neașteptate în această săptămână din show-ul gastronomic de la ProTV! În ediția cu numărul 18 al acestui sezon MasterChef, care va fi difuzată luni seara, unul dintre concurenți va părăsi competiția. Mâine seară urmează să aibă loc o nouă despărțire dureroasă pentru .

ADVERTISEMENT

Dezvăluim, așadar, pentru început, numele concurentului care va fi eliminat în această seară! În cadrul acesteia, Laurențiu Paicu va părăsi emisiunea prezentată de frumoasa Gina Pistol! Paicu nu este singurul care spune ”adio” definitiv visului de a câștiga marele premiu, așa cum vă spuneam. Ruthie Kuszai este cea de-a doua concurentă pentru care MasterChef își închide porțile. Filipineza va părăsi concursul marți, 12 noiembrie 2024!

Laurențiu Paicu, concurentul eliminat de la MasterChef. Dezvăluiri pentru FANATIK, înainte să fie scos din joc

este un tânăr arhitect pasionat de tainele bucătăriei. S-a înscris la MasterChef, deși a recunoscut că nu are expreiență în arta culinară. Bărbatul a mărturisit pentru FANATIK, acum nu foarte mult timp, că a învățat să facă maioneză dintr-un videoclip de pe TikTok, iar apoi a pus-o în practică pe platourile de filmare de la MasterChef.

ADVERTISEMENT

„Toată lumea s-a întrebat ce caut la Masterchef. Da, un arhitect are legătură cu bucătăria, dar în alt sens. Mai mult, eu le amenajez, dar nu gătesc foarte mult. Uite, acuma gătesc.

O să fie o premieră din toate punctele de vedere, pentru că oricum e un concurs de amatori, asta se știe, și pot să îți garantez că eu o să fiu cel mai mare amator acolo, pentru că am cea mai mică experiență.

ADVERTISEMENT

Știu teoria, eu, spre exemplu, la birou am trei monitoare… Pe un monitor am proiecte, unul e pentru social media și unul cu videoclipuri care merg pe fundal, de multe ori cu mâncare.

Știu teoria, dar n-am practica. 90% din ce am gătit la Masterchef a fost pentru prima oară, live într-un platou, tot! Inclusiv maioneza am făcut-o în platou și mi-a ieșit din prima. Am învățat dintr-un video de pe TikTok.

ADVERTISEMENT

Am văzut o rețetă pe TikTok despre cum să faci o maioneză într-un minut. Mi-a ieșit. Da, știu că maioneza se mai taie, asta mi-a zis și Dumitrescu, era șocat că nu s-a tăiat”, a declarat Laurențiu Paicu pentru FANATIK, acum ceva timp.

Ruthie, filipineza din Petroșani

Ruthie Kuszai este de origine filipineză, dar de 12 ani locuiește în Petroșani, Valea Jiului. Pasionată de arta culinară, postează rețete de mâncare pe contul ei de TikTok, acolo unde are o comunitate foarte mare. Femeia s-a acomodat repede cu tradițiile românești, pe care le-a îmbrățișat la scurtă vreme după ce a ajuns în țara noastră.

„Mă numesc Ruthie Kuszai, am venit din Filipine acum 12 ani și locuiesc în Petroșani, în Valea Jiului. Aveam nevoie de un loc de muncă și am auzit că în Europa este frumos, așa că am venit. Când am ajuns aici era toamnă și era foarte trist pentru mine. La noi în Filipine nu există toamnă.

După am văzut cum este iarna pentru prima oară în viața mea. A nins foarte frumos și am zis că este minunat. După 12 ani m-am obișnuit cu temperaturile din România”, a povestit Ruthie în cadrul emisiunii MasterChef.

Master Chef, unul dintre cele mai competitive cooking show-uri din România, a revenit pe micile ecrane pe 10 septembrie 2024. Premiera sezonului cu numărul nouă a venit cu o mare schimbare, și anume, revenirea lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu la pupitrul juriului.