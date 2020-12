Am aflat de ce a dispărut Bursucu din emisiunea Teo Show de la Kanal D

Teo Trandafir face echipă de minune cu Bursucul, pe numele său real Adrian Cristea. FANATIK a observat că prezentatorul nu a mai fost văzut de câteva zile în emisiunea de la Kanal D.

Sursele noastre au povestit motivul pentru care Bursucu a fost înlocuit de Mihai Mitoșeru, lucru care a dat de gândit. Când se va întoarce Adrian Cristea în emisiunea de la Kanal D? Ei bine, săptămâna viitoare, acesta va fi alături de Teo Trandafir, însă, până atunci, se va ocupa de alte proiecte.

„Bursucu nu a mai apărut pentru că are filmări, el filmează pentru Revelion, este ancorat și în alte proiecte la Kanal D. Nu s-a întâmplat nimic cu el, din ce știm, asta a fost.

Va reapărea de luni, din nou, alături de colega lui, Teo. Știm că tuturor le lipsește în platou, că l este și foarte haios, dar fanii să sta liniștiți, nu s-a întâmplat nimic cu el”, au declarat surse apropiate prezentatorului, pentru FANATIK.

Bursucu, echipă de minune cu Teo Trandafir

„Meseria nu se învață, se fură, așa se spune. Unde am avut de aflat răspunsuri, am adresat întrebări, unde am putut să prind din zbor, am prins. De la Teo am învățat foarte multe. Cum să stau la cadru, când trebuie să vorbesc și când să tac, cum să adresez întrebări.

Cel mai important lucru și sfat primit de la Teo a fost să nu intru cu bocancii în viața unui om, pentru că nici mie nu mi-ar plăcea să intre cineva cu bocancii în viața mea. Dacă omul dorește să vorbească, va vorbi, dacă nu, e bine să nu insiști”, a declarat Bursucu.

Adrian Cristea, alias Bursucu, prezintă două emisiuni la Kanal D

Bursucu, în vârstă de 33 de ani, a devenit cunsocut în emisiunea Dansez pentru tine, unde a fost coregraf. În prezent, el prezintă emisiunile Teo Show și Roata norocului, alături de Ana-Maria Barnoschi.

