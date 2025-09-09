Am aflat de ce Mircea Lucescu folosește aceeași echipă care a dezamăgit cu Canada! Discurs de mare antrenor înainte de Cipru – România: „Băieți, luați toată obida, frustrarea, criticile și transformați-le în orgoliu”. Exclusiv

La ședința tehnică de dinaintea partidei cu prima reprezentativă a Ciprului, Mircea Lucescu a dorit să țină un discurs impresionant, iar FANATIK a intrat în posesia vorbelor de dascăl rostite de „Il Luce”.

ADVERTISEMENT

Discurs de mare antrenor al lui Mircea Lucescu! Mobilizare înainte de Cipru – România

În ciuda criticilor apărute în spațiul public după România – Canada 0-3, .

La ședința tehnică, după ce a anunțat titularii, Mircea Lucescu a ținut un discurs demn de un mare antrenor. Din informațiile FANATIK, selecționerul a ales aceiași titulari pentru ca fotbaliștii să aibă o reacție de orgoliu, ei să-și dorească să demonstreze că înfrângerea în fața Canadei a fost o coincidență și că nu așa arată echipa națională a României. Totodată, „Il Luce” speră că elevii lui vor da „peste nas” tuturor oamenilor care au aruncat „cu noroi” în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

„Luați toată obida, frustrarea, toate criticile și transformați-le în orgoliu. Dovediți-le tuturor că, în continuare, sunteți cei mai buni, că vremea voastră nu a trecut!

„Arătați întregii Românii și mai ales celor care nu cred în voi că puteți să câștigați meciurile”

Arătați întregii Românii, celor care cred în voi, dar și celor care nu mai cred în voi, că valoarea nu poate să dispară, e acolo, la fel și caracterul cu care ați adus atâtea victorii frumoase în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Mai aveți foarte multe de oferit publicului și sunt convins că veți demonstra și diseară, împotriva naționalei Ciprului”, a fost discursul emoționant al lui Mircea Lucescu, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

este una extrem de importantă. În cazul unui triumf, Mircea Lucescu și elevii săi vor rămâne în cărți pentru primele două poziții din grupa preliminariilor de la Mondial. Dacă „tricolorii” nu vor câștiga, calificarea după 28 de ani la un Campionat Mondial se va da prin barajul obținut după clasarea pe prima treaptă în urna din UEFA Nations League.