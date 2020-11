Am aflat planul ascuns al Biancăi Drăgușanu, după ce Alex Bodi a fost reținut de DIICOT. Exclusiv

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz. La două săptămâni după ce am dezvăluit în exclusivitate că cei doi s-au despărțit, iar afaceristul a înlocuit-o pe vedetă cu Daria Radionova, pe care a și cerut-o de nevastă, ex-ul prezentatoarei tv a fost reținut de DIICOT, iar rusoaica a rămas cu ochii în soare. Am aflat ce plan ascuns are Bianca Drăgușanu să pună în aplicare chiar acum, când fostul soț se află sub atenția procurorilor.

Coincidență sau nu, vedeta tv a revenit în țară fix în ziua în care Alex Bodi a fost săltat de mascați și procurorii DIICOT, care l-au vizitat în vila de lux din Tunari, unde se afla împreună cu Daria Radionova.

Șatena a rămas singură în locuința din zona Nordului, în timp ce omul de afaceri a fost dus la audieri la DIICOT Craiova, după care reținut 24 de ore, iar astăzi s-a aflat în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Planul ascuns al Biancăi Drăgușanu

Vedeta tv a plecat din România, în Dubai, cu afaceri, chiar cu puțin timp înainte ca Alex Bodi să ajungă în România împreună cu noua iubită, Daria Radionova, pe care a și cerut-o în căsătorie, dăruindu-i un inel mare cu diamante, informație pe care FANATIK a dezvăluit-o.

Acum, chiar în cele mai grele momente pe care Alex Bodi le parcurge, Bianca Drăgușanu plănuiește să devină rezident în Dubai, după cum am aflat în exclusivitate. „Bianca și-a depus actele pentru rezidență în Dubai, vrea să se mute acolo, încă nu a spus la nimeni, dar se simte foarte bine în Dubai și face eforturi mari ca să devină rezidentă în Emiratele Arabe”, a declarat o sursă din anturajul vedetei pentru FANATIK.

Culmea este că Alex Bodi deține o casă în Dubai și are foarte multe relații în zonă, dar este și locul în care merge cu afaceri de cele mai multe ori. Bianca Drăgușanu nu a ales întâmplător locația, căci omul de afaceri era mai tot timpul plecat în Emirate.

FANATIK a aflat că cei doi urmau să meargă împreună în Dubai, însă s-au despărțit înainte de a mai face această vacanță de lux. Fără să dea prea multe detalii, Bianca Drăgușanu a declarat singură pe Insta Story că Dubaiul este cea de-a doua ei casă. „Mi-am cumpărat foarte multe lucruri, foarte multe haine, pe bogăție. Cred că îmi vor trebui foarte multe bagaje, însă de ce să le iau cu mine? Că aici este a doua mea casă, pot să spun că sunt acasă”, a menționat, la un moment dat, Bianca Drăgușanu, pe Instagram.

Astfel, vedeta dorește să-și deschidă afaceri în Emirate și să devină rezident cu acte în regulă, pentru a fi, cine știe, aproape de Bodi, în viitorul apropiat, dacă acesta va ieși basma curată din dosarul în care este anchetat.

Alex Bodi, săltat de DIICOT

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost dus în arest 24 de ore de către procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de persoane, trafic de minori, trafic de droguri de mare risc și proxenetism. De altfel, nașul lui Bodi, Adrian Tîmplaru, un interlop din Sibiu, a fost și el adus la audieri la DIICOT Craiova în același dosar, sub aceleași acuzații.

„La data de 11.11.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Craiova au efectuat un număr de 23 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism”, transmitea ieri DIICOT printr-un comunicat de presă.