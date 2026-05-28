Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv

Sheriff Sinyan ar putea fi prima lovitură dată de Rapid după numirea lui Daniel Pancu. Din informaţiile FANATIK, fundaşul central îi cere lui Dan Şucu să bage mâna adânc din buzunar pentru a-l convinge să semneze.
Cristi Coste, Marian Popovici
28.05.2026 | 15:00
Daniel Pancu a fost numit oficial antrenorul Rapidului. Omul care a revitalizat CFR Cluj în stagiunea precedentă a plecat cu scandal din Gruia, după ce a intrat în conflict cu patronul Neluţu Varga şi cu preşedintele Iuliu Mureşan. După antrenor, giuleştenii vor o nouă mutare pe axa Cluj – Bucureşti.

Ce salariu cere Sheriff Sinyan pentru a semna cu Rapid!

FANATIK a anunţat în exclusivitate interesul Rapidului pentru Sheriff Sinyan. Fundaşul central a avut evoluţii foarte bune pentru ardeleni, fiind folosit în acest sezon în numai puţin de 44 de meciuri. Rămas liber de contract în această vară, Sinyan a atras atenţia rivalelor din SuperLiga.

Doar că pretenţiile fundaşului sunt destul de mari. La negocierile cu Rapidul, Sinyan a solicitat 200.000 de euro la semnătură, fiind jucător care vine din postură de jucător liber de contract, dar şi un salariu de 35.000 de euro pe sezon, care l-ar duce în topul lefurilor pe care le iau jucătorii giuleşteni.

Fundaşul central, unul dintre preferaţii lui Pancu: „Ce jucător bun!”

Sheriff Sinyan este unul dintre preferaţii lui Daniel Pancu. Într-o intervenţie la FANATIK SUPERLIGA, noul antrenor al Rapidului l-a lăudat pe fundaşul central pe care l-a avut la CFR Cluj, spunând că unul dintre motivele pentru care nu a fost de acord să rămână a fost faptul că mai mulţi jucători de valoare părăsesc CFR-ul:

„Ce jucător bun! Știu că termină contractul cu CFR. Iar mă întorc, multă lume a spus că bat câmpii. Primul lucru pe care l-am cerut a fost nici măcar plata salariilor, ci păstrarea echipei. Pentru că echipa arată bine. Sunt convins că dacă CFR nu ar pierde jucători, cu 2-3 transferuri inspirate, jucători care să facă diferența și să facă concurență în atac, pentru că nu am avut concurență pe părțile laterale, CFR intră candidată la titlu din primele etape ale viitorului campionat. Să înțeleagă lumea. Asta era cea mai mare doleanță a mea. Păstrarea echipei”, a spus Pancu.

Sheriff Sinyan este un jucător norvegian de origine gambiană. Născut la Oslo, a fost transferat de CFR Cluj din postură de jucător liber de contract, de la Odds BK, în ianuarie 2025. În acest sezon a adunat 44 de prezenţe în tricoul ardelenilor şi a marcat patru goluri.

  • 1.000.000 de euro este cota de piaţă a lui Sinyan
  • 29 de ani are fundaşul norvegian
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
