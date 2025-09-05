Am aflat strategia lui Gabi Tamaș de la Asia Express 2025! Ce și-a putut pune în bagaje pentru a supraviețui. S-a gândit și la Dan Alexa

Gabi Tamaș și-a făcut temele înainte să meargă la Asia Express, iar FANATIK a aflat, direct de la sursă, cum s-a gândit că poate supraviețui show-ului de la Antena 1, alături de coechipierul și bunul său prieten, Dan Alexa.

Strategia lui Gabi Tamaș de la Asia Express 2025. S-a gândit și la prietenul său, Dan Alexa

Pentru un fost fundaș obișnuit să gândească tactic la fiecare meci,, Gabi Tamaș a aplicat aceeși logică și pentru cea mai intensă competiție de televiziune: Asia Express. Carismatic, direct și cu un simț al umorului aparte, Tamaș nu a plecat în aventura vieții sale nepregătit. Deși și-a făcut bagajele pe ultima sută de metri, fostul internațional a avut o strategie clară ca să îi fie mai ușor prin țările asiatice: hainele nu contează, dar ”muniția” potrivită te poate scoate din necaz.

Una dintre gențile lui Tamaș nu a fost plină de tricouri și pantaloni, ci de ochelari de soare și… medicamente! De ce? Răspunsul este simplu: experiența foștilor concurenți i-a demonstrat că în Asia Express nu rezistă cei care aleargă mai repede, ci cei care știu să se descurce în orice situație. Iar pentru asta, localnicii devin cheia succesului.

„A fost cam nasol, a plouat mult… Am mai avut ceva foarte important: șampon uscat, vreo trei tuburi, pentru Dan”

„Am avut peste 50 de ochelari de soare și alte zeci de unguente și suplimente. E logic că o durere pe undeva poate apărea la oricine, așa că nu poate fi o monedă mai bună de schimb, nu? La fel ca și cu ochelarii de soare, n-ai cum să nu te bucuri la o pereche. Bine, a fost cam nasol, că a plouat mult… la asta nu mă gândisem. Ah, și am mai avut ceva foarte important: șampon uscat, vreo trei tuburi, pentru Dan. Eu știu cum face când nu se spală pe cap. M-am gândit că acolo va fi foarte greu și am zis să fiu pregătit, să nu se enerveze”, a dezvăluit Gabi Tamaș, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul stoper și-a transformat, așadar, bagajul într-un arsenal de ”monede de schimb”, iar telespectatorii vor vedea încă din primele episoade ale concursului că planul său chiar a funcționat. În timp ce alți concurenți s-au lovit de refuzuri, Tamaș găsea rapid soluții și știa să negocieze cu localnicii din țările pe care le-a colindat alături de Alexa. O pereche de ochelari de soare, un tub de unguent sau un supliment vitaminic i-au deschis uși și a câștigat timp prețios în cursa infernală.

Prietenia dintre Gabi și Alexa s-a închegat și mai mult după participarea la Asia Express. Așa cum ne-a mărturisit în exclusivitate, a vrut să se asigure că nu se vor certa, cel puțin nu de la frustrările care puteau apărea în cazul lui Dan cu privire la părul neîngrijit. Șamponul uscat, aparent un detaliu banal, s-a dovedit a fi o piesă de rezistență. Tamaș a demonstrat încă o dată că spiritul de echipă nu se lasă la vestiar.

Ce alți foști sportivi au fost la America și Asia Express

Noul sezon Asia Express va fi difuzat duminică, luni și marți, de la ora 20:00, la . Gabi Tamaș și Dan Alexa concurează alături de alte echipe cunoscute de vedete: Anda Adam și soțul ei, Serghei Mizil și Mara Bănică, și fostul soț, Emil Rengle și iubitul spaniol, Karmen Minune și o bună prietenă, printre alții.

Gabi Tamaș și nu sunt primii sportivi care schimbă terenul de joc cu show-urile de televiziune. În trecut, alte persoane care au făcut performanțe în lumea sportului au trăit aventura de la Antena 1. Printre foștii concurenți din edițiile anterioare se numără Marian Drăgulescu (gimnast), Cătălin Moroșanu (luptător), Diana Bulimar și Larisa Iordache (foste gimnaste, de asemenea).