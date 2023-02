Am aflat ultima ofertă făcută lui Dorin Șerdean de către APCH! Cu ce sumă vor fanii să cumpere pachetul majoritar al lui Dinamo. Documente exclusive

Asociația Peluza Cătălin Hîldan, care deține 20% din societatea Dinamo 1948 (practic, clubul de fotbal care activează în Liga 2), a încercat zilele trecute să-l cumpere pe acționarul principal Dorin Șerdean și, astfel, să preia pachetul majoritar! Surprinzător, omul de afaceri a primit oferta chiar de la Răzvan Zăvăleanu, care în calitate de administrator judiciar are doar obligația să supravegheze activitatea și bunul mers al insolvenței de la Dinamo, în niciun caz să pactizeze cu vreunul dintre acționarii iubitei „grupări alb-roșii”.

”Oferta” APCH pentru fostul președinte Șerdean: 200.000 de euro și plata în rate a salariilor timp de 24 de luni

FANATIK vă prezintă culisele unor negocieri explozive din ultimele săptămâni, prin care Asociația Peluza Cătălin Hîldan a încercat, printr-o manevră disperată, să-l convingă pe Șerdean să renunțe la toate drepturile legate de club, în schimbul sumei de un milion de lei, aproximativ 200.000 de euro. Acționarul principal anunțase public în repetate rânduri că este dispus să-și vândă pachetul majoritar de acțiuni în schimbul unei sume minime de 550.000 de euro.

Potrivit documentelor obținute în exclusivitate de către FANATIK, oferta angajantă a fost semnată de Elyass Bucurică în numele Asociației Peluza Cătălin Hîldan, care i-a propus lui Șerdean 1.000.000 de lei în două tranșe: 500.000 de lei la data semnării actelor și alți 500.000 de lei în decurs de șase luni de la semnare.

De asemenea, APCH îi propune lui Șerdean eșalonarea restanțelor salariale pe care clubul i le datorează și pe care omul de afaceri din Alba Iulia le-a câștigat în Justiție. Mai exact, proprietarul firmei Lotus Perfect Products SRL ar urma să primească 237.747 de lei în 24 de rate lunare, fiecare în valoare de 9.917 lei, începând cu martie 2023!

Dorin Șerdean ar urma să renunțe la orice pretenții și acțiuni în Justiție privind Dinamo și să rămână cu 1% din societate

În schimbul acestor sume, lui Șerdean i s-a cerut să cedeze 71,8758% din acțiunile la SC Dinamo 1948 SA, urmând ca acesta să rămână cu numai 1% din societate.

În plus, Șerdean trebuie să facă dovada renunțării definitive la mai multe acțiuni deschise în instanță: împotriva planului de reorganizare modificat, împotriva planului de dizolvare a APCH, precum și la executarea silită pe care a demarat-o împotriva Dinamo 1948 SA. Un alt detaliu al înțelegerii este renunțarea la o creanță salarială de 16.185 de lei, care apare în Tabelul Definitiv al Dinamo 1948 SA. În plus, Șerdean se angajează că renunță definitiv la dreptul de a mai iniția în viitor alte acțiuni procesuale sau extraprocesuale având același obiect.

În decembrie 2022, din cauza opoziției lui Nicolae Badea și Dorin Șerdean, Tribunalul a respins în primă instanță planul de reorganizare fantezist, să nu-i spunem amatoristic, propus de Zăvăleanu, însă decizia nu este definitivă, fiind atacată în Apel.

Șerdean acuză: ” APCH nu este în măsură să soluționeze problema societății. Mărturie stau rezultatele și realitățile de azi de la Dinamo”

Momentan, oferta n-a primit un răspuns pozitiv din partea lui Dorin Șerdean. Acționarul majoritar spune că nu poate fi de acord cu solicitările APCH. El susține că așa-zisă ”ofertă” este, de fapt, o încercare a lui Elyass Bucurică și a oamenilor săi din PCH de a-și ”cumpăra liniștea” în relația cu un acționar incomod.

”Eu consider că oferta APCH are termene și condiții cu care nu pot să fiu de acord! În al doilea rând, cred că APCH nu este în măsură să soluționeze problema societății. Mărturie stau rezultatele și realitățile cu care se confruntă acum Dinamo, din punct de vedere economic, financiar, sportiv, juridic, etc.

Pe de altă parte, se impune un nou plan care să facă societatea mai atractivă. Există o ruptură clară în momentul de față.

Nu contează cât am eu de recuperat, v-am spus, oferta nu întrunea condițiile cu care aș putea să fiu de acord”, a explicat Dorin Șerdean pentru FANATIK.

De ce îi deranjează pe liderii APCH ”partea de constituționalitate”

În mod surprinzător, cei de la APCH au deschis lista de condiții din Oferta angajantă cu impunerea de renunțare a lui Șerdean ”în mod definitiv și irevocabil” la sesizarea Curții Constituționale, în dosarul privind noul plan de reorganizare a lui Dinamo 1948.

De ce ar avea membrii asociației o problemă atât de mare legată de constituționalitate? E greu de spus, această primă cerință imperativă fiind cel puțin discutabilă… Potrivit avocatului lui Dorin Șerdean, noul plan de reorganizare propus de Zăvăleanu aduce gravă atingere dreptului la proprietate al acționarilor, prin diminuarea brutală și nejustificată a valorii acțiunilor, această intervenție fiind clar neconstituțională.

”Acțiunea este un bun necorporal. Asupra acestui bun, fiecare entitate care deține o acțiune la o societate comercială își exercită un drept de proprietate. În momentul în care, printr-un instrument sau mijloc juridic – planul de reorganizare propus de către RTZ în cazul lui Șerdean – se atrage o diminuare valorică a capitalului social, implicit a valorii acțiunii, în cazul nostru de la 100 de lei la 0,22, această manevră reprezentând o modalitate prin care se aduce atingere dreptului de proprietate.

Potrivit articolului 1 din protocolul 1, act adițional la CEDO, nu pot fi lăsat fără proprietatea mea decât pentru o cauză de utilitate publică, ceea ce nu este cazul, sau după o dreaptă și prealabilă despăgubire, lucru care nu se întâmplă în situația de față.

Prin urmare, raportat la chestiunile pe care le-am prezentat, am ridicat această excepție de neconstituționalitate”, a explicat Vlad Oanea, avocatul lui Dorin Șerdean, pentru FANATIK.

Acest veritabil ”hold-up” l-a desfășurat public chiar administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu, în favoarea acționarului minoritar APCH și în detrimentul acționarului majoritar Dorin Șerdean. Dacă noul plan ar fi fost admis în instanță, membrii Asociației ar fi devenit acționari majoritari cu 99,17%, în timp ce Șerdean ar fi rămas cu 0,75%, Nicolae Badea cu 0,07%, iar Cornel Dinu cu 0,003%. Culmea, cu sume împrumutate, provenite din donațiile generoase ale zecilor de mii de susținători de bună credință ai lui Dinamo!

Supriză: oferta angajantă a fost adusă de administratorul judiciar, Răzvan Zăvăleanu, comisionarul lui Elyass

Un aspect cât se poate de controversat este amestecul administratorului judiciar Răzvan Zăvăleanu în negocierea dintre principalii acționari ai Dinamo: Dorin Șerdean și APCH.

Potrivit informațiilor FANATIK, Zăvăleanu ar fi fost cel care i-a transmis oferta lui Șerdean, la București, după ce tot el, anterior, discutase personal cu acționarul majoritar în acest sens. De altfel, și Oferta angajantă transmisă de către APCH, document pe care îl publică în exclusivitate FANATIK, face referire la o ”discuție verbală” care ar fi avut loc anterior.

Dorin Șerdean a confirmat informația și a dezvăluit că RTZ & Partners SPRL (societatea de insolvență a lui Zăvăleanu) s-a implicat și în disputa în justiție pe care acesta o are cu APCH, privind eventuala dizolvare, deși rolul administratorului judiciar este doar de supraveghere al bunului mers în procesul de insolvență.

”Da, oferta a venit de la domnul Zăvăleanu. Am avut o discuție cu dânsul în urmă cu două săptămâni, înainte să-mi dea oferta. Discuția a avut loc pe 6 sau 7 februarie, iar pe 8 mi-a înmânat personal oferta. Apoi, am mai avut parte de o surpriză…

Luni, 20 februarie, RTZ-ul a fost în sală la procesul meu cu APCH-ul, iar cererea de intervenție prin care s-a amânat cauza până la 15 mai a fost depusă chiar de RTZ, în calitate de administrator judiciar al clubului Dinamo. A făcut o cerere de intervenție în favoarea APCH, pentru care instanța a decis amânarea cauzei și judecarea în 15 mai. Totul este pe față!”, a explicat Șerdean pentru FANATIK.

Pe 15 mai se va judeca solicitarea lui Șerdean de dizolvare a APCH, pe motiv că a fost constituită ilegal (conform legii, asociațiile înscrise ca ONG-uri nu pot împrumuta bani unor societăți comerciale, un subiect arzător pe marginea căruia vom reveni pe larg zilele următoare).

Zăvăleanu spune că nu ține partea nimănui, dar depune cerere de intervenție în favoarea APCH!

Conform legii, administratorul judiciar are un statut care nu-i permite să avantajeze un acționar în detrimentul celuilalt, aici fiind vorba despre un evident conflict de interese, și este obligat să acționeze întotdeauna în beneficiul societății, în niciun caz în beneficiul vreunei părți.

”(Zăvăleanu. n.r.) a descoperit el o găselniță și mi-a făcut o contestație la executare, motivând că suma de bani (salarii datorate n.r.) n-ar fi corectă. Astea sunt chestii care se duc înspre penal, pentru că este nepunerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești.

Pe de altă parte, chestia asta n-ar face bine lui Dinamo. Eu pot să fac plângere penală! Îl mai atenționez încă o dată, aș putea depune plângere penală!

El(Zăvăleanu, n.r.) spune că nu ține partea nimănui, dar eu mă tot trezesc cu niște contestații: nu mă lasă să mă întorc la serviciu, îmi face contestație la executare, vine la instanță cu APCH-ul și depune cerere de intervenție. Vă întreb, ăsta e un semn clar de imparțialitate față de acționari?

Am spus-o și toamna trecută: este un tratament inechitabil față de un creditor. Asta am demonstrat-o și în instanță. Aici vorbim însă, și de inechitate față de acționari”, a mai acuzat Dorin Șerdan în declarațiile sale pentru FANATIK.

Avocat: ”Oferta poate avea implicații penale”

Lucrurile pot aluneca, însă, pe o pantă și mai periculoasă. Potrivit unor avocați consultați de FANATIK, ”oferta angajantă transmisă de APCH către Dorin Serdean poate avea implicații și atragerea răspunderii de natură penală și confiscare a bunurilor oferite spre neîndeplinirea de către Dorin Șerdean a continuării procedurii inițiate la Curtea Constituțională cu privire la dezlegarea unor chestiuni de drept, în legătură cu legea insolventei 85/2014, renunțarea la apelurile formulate împotriva modificării Planului de Reorganizare depus de RTZ la judecatorul sindic”.

Specialiștii atrag atenția că în cauză ar putea fi invocate prevederile art 308 CP, care se referă la ”dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice” (secțiunea ”Infracțiuni de serviciu – Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane”).

Contactat de FANATIK, Răzvan Zăvăleanu a refuzat să facă vreun comentariu.

Ce este oferta angajantă?

Oferta angajantă reprezintă o formă avansată de negociere, care se aplică în domeniul preluărilor de acțiuni sau atunci când un bun este scos la licitație. Documentul respectiv reprezintă atât un act de voință cât și un angajament din partea ofertantului care își arată astfel intenția de a face o achiziție.

În general, oferta angajantă se înaintează la încheierea rundelor finale de negocieri și reprezintă un act juridic ce începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către cele două părți.