Cum a ajuns România în urma Andorrei și Liechtensteinului. Cifrele care arată declinul fotbalului românesc

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România este pe locul 22 în clasamentul UEFA al coeficienților pe ultimii cinci ani. Această poziție îi permite în continuare să rămână în plutonul de mijloc al fotbalului european. La prima vedere, situația nu pare îngrijorătoare, dar o analiză mai amănunțită a cifrelor demonstrează că prezentul este, de fapt, sumbru.

România, sub Andorra, Belarus sau Liechtenstein în sezonul 2026-2027

România mai are doar două reprezentante în Europa, iar situația este tragică, având în vedere că din turul 3 preliminar Conference League. Singura cu șanse la o grupă principală a rămas U Craiova, care a făcut 1-1, cu KuPS, în manșa I a „dublei” din turul 2 preliminar Europa League.

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FCSB și U Cluj au ieșit deja din Europa. , în turul 2 preliminar Conference League. Tot acolo s-a oprit și vicecampioana României, care a fost victima lui Brann. Norvegienii au câștigat „dubla” cu 5-3, la general. Astfel, dacă ne uităm la punctele acumulate în sezonul 2026-2027, țara noastră a coborât pe locul 35 în clasamentul coeficienților UEFA. Campionatul României a fost depășit de federații din țări obscure.

România, pe locul 35 în clasamentul UEFA sezonul 2026-2027

Clasamentul sezonului 2026-2027 arată cât de urât se vede prezentul fotbalului românesc. După primele tururi preliminare din cupele europene, România a adunat doar 1,500 puncte. Acest bilanț plasează țara noastră abia pe locul 35 în Europa, iar în fața reprezentantelor din SuperLiga se află nu doar campionate puternice, ci și federații precum Liechtenstein (2,000 puncte), Andorra (1,833), Belarus (1,833), Kosovo (1,875), Slovacia (1,875) sau Lituania (1,875).

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Salvați de clasamentul ultimilor 5 ani

Coeficientul României pe ultimii 5 ani a avut și el de suferit în urma rezultatelor înregistrate de echipele care ne reprezintă în Europa League și în Conference League: KuPS – Universitatea Craiova 1-1 și CFR Cluj – Tromso 0-5. Ele au reușit să obțină 0,125 de puncte, astfel că țara noastră a căzut de e locul 21 pe locul 22. Croația ne-a luat fața după ce Dinamo Zagreb, Hajduk Split și Rijeka au obținut 0,500 de puncte.

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Cum se calculează coeficientul UEFA

Coeficientul UEFA al unei țări reprezintă suma punctelor obținute de toate cluburile sale în competițiile europene, împărțită la numărul echipelor participante în acel sezon. Punctajul se acordă astfel:

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