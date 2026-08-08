Sport

Cum a ajuns România în urma Andorrei și Liechtensteinului. Cifrele care arată declinul fotbalului românesc

Începutul stagiunii 2026-2027 este unul alarmant pentru fotbalul românesc. SuperLiga a fost depășită în ierarhia sezonului de federații precum Andorra, Belarus și Liechtenstein
Cristian Măciucă
08.08.2026 | 10:57
Cum a ajuns Romania in urma Andorrei si Liechtensteinului Cifrele care arata declinul fotbalului romanesc
SPECIAL FANATIK
Cum a ajuns România în urma Andorrei și Liechtensteinului. Cifrele care arată declinul fotbalului românesc. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

România este pe locul 22 în clasamentul UEFA al coeficienților pe ultimii cinci ani. Această poziție îi permite în continuare să rămână în plutonul de mijloc al fotbalului european. La prima vedere, situația nu pare îngrijorătoare, dar o analiză mai amănunțită a cifrelor demonstrează că prezentul este, de fapt, sumbru.

România, sub Andorra, Belarus sau Liechtenstein în sezonul 2026-2027

România mai are doar două reprezentante în Europa, iar situația este tragică, având în vedere că CFR Cluj e ca și eliminată după 0-5 în prima manșă a „dublei” cu Tromso din turul 3 preliminar Conference League. Singura cu șanse la o grupă principală a rămas U Craiova, care a făcut 1-1, cu KuPS, în manșa I a „dublei” din turul 2 preliminar Europa League.

ADVERTISEMENT

FCSB și U Cluj au ieșit deja din Europa. Roș-albaștrii au fost umiliți, scor 7-3, de FK Auda, în turul 2 preliminar Conference League. Tot acolo s-a oprit și vicecampioana României, care a fost victima lui Brann. Norvegienii au câștigat „dubla” cu 5-3, la general. Astfel, dacă ne uităm la punctele acumulate în sezonul 2026-2027, țara noastră a coborât pe locul 35 în clasamentul coeficienților UEFA. Campionatul României a fost depășit de federații din țări obscure.

România în clasamentul coeficienților
Clasamentul coeficienților pentru sezonul 2026-2027

România, pe locul 35 în clasamentul UEFA sezonul 2026-2027

Clasamentul sezonului 2026-2027 arată cât de urât se vede prezentul fotbalului românesc. După primele tururi preliminare din cupele europene, România a adunat doar 1,500 puncte. Acest bilanț plasează țara noastră abia pe locul 35 în Europa, iar în fața reprezentantelor din SuperLiga se află nu doar campionate puternice, ci și federații precum Liechtenstein (2,000 puncte), Andorra (1,833), Belarus (1,833), Kosovo (1,875), Slovacia (1,875) sau Lituania (1,875).

ADVERTISEMENT
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel...
Digi24.ro
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
Clasament coeficienți
Clasamentul coeficienților pentru sezonul 2026-2027

Salvați de clasamentul ultimilor 5 ani

Coeficientul României pe ultimii 5 ani a avut și el de suferit în urma rezultatelor înregistrate de echipele care ne reprezintă în Europa League și în Conference League: KuPS – Universitatea Craiova 1-1 și CFR Cluj – Tromso 0-5. Ele au reușit să obțină 0,125 de puncte, astfel că țara noastră a căzut de e locul 21 pe locul 22. Croația ne-a luat fața după ce Dinamo Zagreb, Hajduk Split și Rijeka au obținut 0,500 de puncte.

ADVERTISEMENT
Rodri nu stă la discuții! Decizia luată, după ce Manchester City a refuzat...
Digisport.ro
Rodri nu stă la discuții! Decizia luată, după ce Manchester City a refuzat oferta Barcelonei
Clasamentul UEFA pe ultimii 5 ani
Clasamentul UEFA pe ultimii 5 ani

Cum se calculează coeficientul UEFA

Coeficientul UEFA al unei țări reprezintă suma punctelor obținute de toate cluburile sale în competițiile europene, împărțită la numărul echipelor participante în acel sezon. Punctajul se acordă astfel:

ADVERTISEMENT
  • 2 puncte pentru fiecare victorie;
  • 1 punct pentru fiecare egal;
  • în fazele preliminare, punctele sunt înjumătățite (1 punct pentru victorie și 0,5 pentru egal);
  • se acordă și puncte bonus pentru calificarea în fazele principale și pentru performanțele obținute ulterior în Champions League, Europa League și Conference League.
Oficial! Universitatea Craiova a dat o super lovitură: fundaşul central a fost vândut...
Fanatik
Oficial! Universitatea Craiova a dat o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total neaşteptată. Update exclusiv
Așa arată locul de poveste ales de Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez pentru...
Fanatik
Așa arată locul de poveste ales de Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez pentru nuntă. 6 piscine și camere de peste 1000 de lire pe noapte. Foto
Din SuperLiga, direct în Liga a 3-a: „Ne dorim să facem o echipă...
Fanatik
Din SuperLiga, direct în Liga a 3-a: „Ne dorim să facem o echipă bună!”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Reacție vehementă după ce Neluțu Varga a anunțat că ia în calcul să...
iamsport.ro
Reacție vehementă după ce Neluțu Varga a anunțat că ia în calcul să preia UTA Arad: 'Să cadă din lac în puț. Jale mai mare decât acolo nu este nicăieri!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!