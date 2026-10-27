„Am ajuns să beau două sticluțe de coniac pe zi!” Drama neștiută a legendei Universității Cluj: depresia și renașterea de la zero în Germania

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc ascunde drame cutremurătoare în spatele performanțelor de altădată, iar povestea lui Septimiu „Tim” Câmpeanu este una dintre cele mai sfâșietoare mărturii ale unui sportiv care a fost nevoit să o ia complet de la zero. Unul dintre cei mai prolifici și fost jucător la Steaua, Câmpeanu a lăsat în urmă totul în 1988, alegând calea exilului. Ceea ce a urmat însă în Germania a fost o luptă cruntă pentru supraviețuire psihologică, marcată de izolare, ajutor de șomaj și o cădere periculoasă în patima alcoolului.

De la idol în Divizia A la „un nimeni” pe străzile Germaniei

Ajuns în Germania comunistă, fostul internațional s-a lovit de un zid nevăzut: o societate în care trecutul său glorios pe gazon nu mai valora absolut nimic. Fără prieteni, fără repere și cu o barieră lingvistică greu de trecut, Câmpeanu s-a închis în sine, rupând orice legătură cu lumea exterioară și intrând într-o depresie profundă. Pentru un fotbalist care bifase 277 de meciuri și înscrisese 117 goluri fiind chiar golgeterul campionatului în sezonul 1979-1980, prăbușirea statutului social a fost o lovitură devastatoare.

ADVERTISEMENT

„Când am ajuns în Germania am întrerupt toate relațiile. Am avut o perioadă enorm de grea. M-am închis în carapacea mea. Am rupt contactul cu lumea exterioară, cu toți… Credeam că mă duc tot în jos. Și că nu voi mai reveni pe linia de plutire. A fost enorm, enorm de greu!”, și-a amintit Câmpeanu în cadrul podcastului . „Mult mai dureros și mai greu de suportat era psihic. Ce am fost și ce am ajuns în societate! Acolo eram un nimeni în lume, al nimănui”.

Căderea în patima alcoolului: „O sticluță era prea puțin, am luat două…”

Singurătatea apăsătoare și sentimentul de eșec l-au împins pe fostul atacant spre un viciu periculos. Timp de aproximativ o jumătate de an, Câmpeanu și-a găsit refugiul în alcool, un episod întunecat care reflectă adâncimea disperării prin care trecea în acea perioadă. „M-am apucat și de băutură! Cam șase luni de zile… Era sticluță din aia mică de coniac, pe care puteai să o pui în buzunar, din aia îmi luam câte una. După ce făceam antrenament la amatori, către casă mă mai opream într-un parc, o trăgeam. Până când nu-mi ajungea, o sticluță era prea puțin, am luat două…”, a povestit fostul golgeter.

ADVERTISEMENT

Anul 1993, momentul cotiturii: de la contabilitate la Fortuna Düsseldorf

Salvarea a venit în 1993, dintr-o întâmplare fericită. Președintele organizației Caritas din Düsseldorf, care conducea și clubul de amatori la care Câmpeanu juca fotbal pentru a-și limpezi mintea, l-a întrebat dacă se pricepe la cifre. Răspunsul afirmativ i-a schimbat destinul. După câteva luni în care a pus la punct contabilitatea instituției, românul a fost avansat și a preluat funcții de conducere, redobândindu-și încrederea în propriile forțe. Mai mult, având carnetul de antrenor obținut în perioada în care evolua la Steaua și urmând cursuri de specializare în Germania, Câmpeanu a revenit cu anvergură în fenomenul fotbalistic.

ADVERTISEMENT

Eforturile i-au fost răsplătite când a primit o ofertă importantă de la Fortuna Düsseldorf, formație de primă ligă la acea vreme, unde a preluat echipa de tineret și rezerve. De la ajutorul de șomaj, singurătate și sticluțele de coniac ascunse prin parcuri, Tim Câmpeanu ajunsese să câștige sume impresionante, între 20.000 și 30.000 de mărci pe lună, punând capăt unuia dintre cele mai tulburătoare, dar și triumfătoare capitole din viața fostului fotbalist român.