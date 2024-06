„Am anulat votul!” Show cu Gigi Becali la alegeri! A încurcat buletinele de vot

Gigi Becali a fost protagonistul unui incident incredibil Patronul FCSB a fost să voteze la secția din Voluntari, acolo unde votează de fiecare dată, dar a greșit buletinul de vot și votul. Din acest motiv, latifundiarul din Pipera a trebuit să își anuleze votul.

Gigi Becali a încurcat buletinele de vot. Patronul FCSB, show total la urne: „Am luat altul!”

Doi dintre finii lui Gigi Becali participă la alegerile locale din acest an. la Primăria Generală a Bucureștiului, respectiv la Primăria Voluntari.

„Să votăm, ne facem datoria. Dacă nu votăm, face Coldea ce vrea. La primărie se votează, nu? La primărie votăm…să rămână așa, consecvență. La euro votăm schimbarea, să fie o țara ca aurul de strălucitoare”, a declarat Becali la intrarea în secția de votare.

La ieșirea de la urne, patronul campioanei României a făcut spectacol la declarații. Becali a dezvăluit că și-a anulat votul pentru că a încurcat buletinele și ce a votat, de fapt.

„Da, prea mult, sunt oameni care se și încurcă… M-am încurcat că am pus pe AUR și era de fapt la primărie și am pus primar AUR. Eu am pus AUR. Am anulat votul, am luat altul. Votăm pentru o Românie care sa strălucească ca aurul”, a spus patronul FCSB, la postul de televiziune România TV.

Gigi Becali a fost acuzat de fraudă la vot, dar a scăpat de dosar

După ce a fost eliberat condiţionat din închisoare, în aprilie 2015, patronului de la FCSB i s-au impus mai multe interdicţii, printre care dreptul de a alege şi de a fi ales în funcţii publice, dar şi dreptul de a vota.

În octombrie 2018, Gigi Becali s-a prezentat la vot la „Referendumul pentru familie”, acolo unde românii au fost chemaţi să se exprime dacă sunt sau nu de acord pentru schimbarea definiţiei familiei din Constituţie, respectiv dacă formularea „căsătoria liber consimţită între soţi” să fie schimbată în „căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie”.

„Chiar dacă sunt 40 de grade afară, merg să votez. Şi în patru labe merg la referendum. E cea mai mare acţiune din România în ultimii ani. E mai important decât toate războaiele. Depinde viitorul neamului, al copiilor şi al nepoţilor. Dacă nu se face referendum şi nu se spune clar că familia e compusă din bărbat şi femeie, va fi greu. Ăştia ne atacă uşor, uşor. Nu acum, dar peste 20-30 de ani. O să se facă educaţie şi se scrie în manuale ‘ce bine e să fii homosexual’. Trebuie să salvăm ţara”, declara patronul FCSB, în toamna lui 2018.

În 2023, Judecătoria Buftea a decis încetarea procesului penal împotriva lui Gigi Becali în dosarul în care Instanţa a constatat că fapta de care era acuzat Becali s-a prescris, în condiţiile în care dosarul a stat patru ani în sertarele procurorilor.

65 de ani are Gigi Becali