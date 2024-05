„Am arătat urât de tot până în minutul 70”. Sorin Cârțu, analiză detaliată a Craiovei în meciul cu Farul. „Cum să joci doar cu Ivan vârf?”

Universitatea Craivoa a obținut in extremis un punct în deplasarea de la Ovidiu. deși au fost conduși cu 0-3 și, până în minutul 72, nu trăseseră niciun șut pe poartă. Sorin Cârțu a fost extrem de nemulțumit de cum a arătat echipa lui Costel Gâlcă.

Sorin Cârțu, dezamăgit de cum a arătat echipa lui Gâlcă în Farul – Universitatea Craiova 3-3

Universitatea Craiova avea ca obiectiv locul 2 înaintea meciului cu Farul. Pentru acest lucru, oltenii erau obligați să câștige. Tocmai de aceea, Sorin Cârțu nu a înțeles abordarea lui Costel Gâlcă, care a început cu un singur atacant meciul de la Ovidiu.

ADVERTISEMENT

„Mie mi s-a părut un penalty ușor, care i-a băgat pe Farul în joc, dar până la urmă a venit și penalty pentru noi, care i-a scos pe Farul din joc. Cam la același nivel penaltyurile respective.

Un meci ciudat, bizar așa. Tot ce s-a întâmplat. Prima repriză poate s-a terminat nemeritat 1-0 pentru Farul. Niciuna nici alta nu avuseseră niște veleități de a câștiga repriza respectivă. După, când a început repriza a doua, o exprimare foarte bună a celor de la Farul. Chiar m-am rugat să nu fim ridiculizați, să nu fim umiliți. 3-0 era puțin la ce se întâmpla la un momentdat pe la noi prin fața porții.

ADVERTISEMENT

E greșit să analizăm ce s-a întâmplat din minutul 70 în sus. Că până atunci nu am prea existat. Am arătat urât de tot. Eu am fost surprins de modul de abordare al partidei de la început. Știam că mergem să atacăm, că mergem la victorie, să luăm cele trei puncte. Jucăm doar cu un singur atacant? Mă refer la Ivan.

Sigur am avut mai mulți mijlocași ofensivi, Mitriță, Houri, dar Ivan singurul atacant. Eu cred că echipa asta arată într-un anumit fel și are mai multă eficiență cu Ivan în stânga și un atac pozițional”.

ADVERTISEMENT

„Așa am jucat și pe timpul lui Petev și n-am făcut mare lucru”

Alexandru Mitriță a dat un hattrick la Ovidiu și a ajuns la cota 16 în acest sezon. dar Sorin Cârțu consideră că nu i-a fost găsită încă poziția potrivită în teren.

„(n.r. – Și Mitriță unde mai joacă?) Mitriță e jucătorul care a apărut în zona centrală. Cum a jucat și cu FCSB. Așa (n.r. – ca în meciul cu Farul) a jucat Universitatea Craiova și pe timpul lui Petev și n-a făcut mare lucru.

ADVERTISEMENT

Mitriță în stânga nu dă randamentul eficient. El are și preocuparea fundașului dreapta, care pleacă în atac și îi iei din calități. El a dat ieri trei goluri aseară, dar nu din poziție de atacant lateral stânga”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Sorin Cartu, ANALIZA FARA PERDEA dupa Farul - U Craiova 3-3: “UN MECI CIUDAT”