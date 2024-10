”Am atacuri dure de la ruși!” Ce candidat la prezidențiale face dezvăluirile momentului

Fostul secretar general adjunct al NATO spune că în acest an România are parte pentru prima oară de o cursă pentru Cotroceni pe care un independent are șanse să o câștige.

”Am atacuri dure de la ruși!”

Frica partidelor față de intrarea în competiția electorală a unui candidat cu șanse să schimbe regulile a dus la atât din interiorul, cât și din afara țării, i-a dezvăluit Mircea Geoană lui Mihai Tatulici.

”Campania mea este o campanie extrem de inedită. (…) Niciodată nu ai avut un independent pe bune, venind și având o șansă să câștige. Au mai fost independenți. (…) Au mai fost, de-a lungul timpului. Dar erau, într-un fel, cu șanse reduse ca să facă ceva.

Pentru prima dată vine cineva mai cunoscut, cu mai multă experiență, cu un anumit tip de notorietate și, cred eu, de expertiză și strică feng shui-ul băieților ăstora.

Deci în clipa de față, pe lângă ce am eu atacuri dure de la ruși și de la alții, că nu-s fericiți cu unul de la NATO președintele României, avem și un fel de congregație a partidelor cărora le e frică de cineva care schimbă regula jocului.

Și atacurile pe care le-ați văzut împotriva mea, multe plătite de partide, altele făcute cu mogulul X sau mogulul Y, fac parte dintr-o spaimă a actualului sistem politic că vine cineva care știe sistemul. Pe mine nu mă păcălește nimeni. (…)”, a declarat Mircea Geoană în cadrul talk-show-ului TATULICI la FANAT1K.

”O campanie extrem de virulentă”

este supus atât unui linșaj mediatic la anumite televiziuni, încă din luna iunie, cât și atacurilor lansate în mediul online de fermele de troli.

”Și le este frică de un președinte care vine cu alt tip de atitudine și cu alt tip de expertiză și cu alt tip de intransigență. Lucrurile astea trebuie rezolvate odată în țara aceasta.

Nu e nimic blând. Este o campanie extrem de virulentă. Ne uităm la televiziuni. Unele televiziuni fac din luna iunie linșaj mediatic împotriva mea. Programatic. Zi de zi. Minciuni după minciuni.

Cineva plătește treburile astea. Costă bani. Iar în online este evident o altă luptă. Și acolo foarte complicată. Și se și văd fermele de troli. Acolo se văd și comentariile care sunt de multe ori nesincere.

Dacă stârnesc atât de multă patimă negativă de la oamenii ăștia într-un fel mă bucură. Înseamnă că este autentică dorința mea de schimbare, și teama lor de schimbare mă validează ca un candidat independent cu șanse reale să câștig”, a mai spus candidatul independent la președinție în cadrul emisiunii difuzată live, în fiecare luni, miercuri și joi de la 18.00, pe FANATIK.RO.

