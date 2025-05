”Am avut câteva relații cu franțuzoaice”. Nicușor Dan, dezvăluiri fără perdea despre anii petrecuți în Franța. Cât a pariat că o va cuceri pe directoare

Nicușor Dan, primar al Capitalei și candidat la alegerile prezidențiale, a realizat o radiografie neașteptată a anilor petrecuți la studii, în Franța, acolo unde a locuit șase ani și și-a definitivat studiile cu un master și un doctorat la prestigioasa școală École Normale Supérieure, în Paris.

În tinerețe, Nicușor Dan era un mare amator de petreceri

Într-un articol scris chiar de el în revista Dilema Veche și publicat în anul 2002, Nicușor Dan vorbește deschis despre viața lui sentimentală din perioada petrecută în Franța. Articolul se intitulează ”Șase ani la Paris, profesional și sentimental” și oferă detalii neașteptat de intime din adolescența târzie a prezidențiabilului Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

, Nicușor Dan nu se ferește să dea informații precise despre aventurile pe care le-a avut la Paris sau despre pariurile pe care le punea cu colegii în legătură cu fetele pe care urmau să le cucerească.

Fondatorul USR recunoaște că nu s-a simțit bine în Franța și că a trăit șase ani cu melancolia petrecerilor din căminele studențești și a stilului libertin de viață pe care l-a avut în perioada facultății.

ADVERTISEMENT

”Aveam o Dacia 1100 și mare succes la chimiste”

”E o plăcere să îmi amintesc cine eram în 1992. Nu prea mergeam la școală. Reușeam să parcurg materia cu conștiinciozitate câteva zile în sesiune. Citeam în rest matematică zece ore pe zi, tratate stufoase. Eram convins că voi ajunge, în acest fel, cel mai mare matematician al lumii.

Locuiam în Grozăvești. Aveam o Dacie 1100, care avea 20 de ani și pornea împinsă. Vedeam filme la Cinematecă și în Preoteasa. Nu ratam niciun chef în Grozăvești sau în Regie. Aveam un mare succes la chimiste. Totul mi se cuvenea. Eram fericit”, a povestit Nicușor Dan în Dilema Veche.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan, dezamăgit de Franța

Politicianul relatează că nu a primit cu prea mare entuziasm vestea că va merge să studieze în Franța. În ciuda faptului că fusese admis la École Normale Supérieure (ENS) din Pars, una din cele mai prestigioase instituții de învățământ din Europa, Nicușor Dan spera să revină acasă după un an. Până la urmă a rămas la Paris șase ani.

ADVERTISEMENT

spune că primul contact cu școala franceză a reprezentat un șoc pentru el, în condițiile în care materia era extrem de comprimată și că într-un an ajungeai să studiezi cât în trei, la facultățile din România.

Pe plan personal, Nicușor Dan recunoaște că relațiile pe care le-a avut în Franța nu l-au mulțumit, că petrecerile de acolo erau plictisitoare și că a ajuns să parieze cu prietenii pentru a-și testa calitățile de cuceritor.

Candidat la alegerile prezidențiale: ”Franțuzoaicele erau previzibile. Jocul seducției nu avea complicitate”

”Sentimental însă, Franța a fost, din 1992 însă în 1998, exact cum mă așteptam să fie înainte să fie înainte de a pleca.

Petrecerile franțuzești mă plictiseau de moarte. Erau previzibile și bine conceptualizate: oamenii știau de ce veniseră, până la ce oră vor sta și ce urmau să facă acolo. Față de petrecerile din Grozăvești, care erau o dezlănțuire de improvizații. Am renunțat repede și am organizat petrecerile noastre (în bucătării). Îmi amintesc cum într-o dimineață de chef jucam fotbal în sală, iar nea Romică ne cânta la acordeon ”Zaraza”…

Am avut câteva relații cu franțuzoaice. Toate, previzibile de la început până la sfârșit. Luau din mine partea de comme il faut (așa cum trebuie, n.r.), iar originalitatea, nebunia alunecau undeva în gol. Cel mai frustrant, jocul seducției nu avea complicitatea partenerilor pe care o știam, era complet explicit (”Matematica”, îmi explica tutorele meu de la École Normale, ”e ca și cu fetele. Vorbești lucruri banale la început, apoi lucruri mai puțin banale, te apropii încet-încet…”, mais c’est pas du tout mon style – dar nu e deloc stilul meu, n.r.).

(Nu pot să mă abțin: la început nu aveam succes chiar deloc și atunci, ca să ne stimulăm, am pariat cu un bun prieten 100 de franci, urmând să câștige primul dintre noi care cucerește o franțuzoaică; și chiar 200 de franci dacă ea era directoarea de studii)”, a mai mărturisit Nicușor Dan.

”Dacă ai cumpărat o curvă, f…-o”

Candidatul la Cotroceni recunoaște că nu s-a putut integra în Franța și amintește de o discuție purtată pe un limbaj extrem de colorat cu scriitorul român Matei Vișniec, care era stabilit de mulți ani la Paris. Acesta a comparat Franța cu o femeie de moravuri ușoare și i-a spus tânărului Dan că ar trebui să profite mai mult de ea.

”Nu înțeleg cât din refuzul de mă integra a venit din obstinație și cât din incompatibilitatea reală și nu știu dacă am pierdut prin acest refuz. (La o recepție la Ambasada Română i-am spus lui Matei Vișniec că, în afară de matematica pe care mi-o oferă, Franța nu mă interesează. ”Greșești. Dacă ești aici, încearcă să o înțelegi. Dacă ai cumpărat o curvă, f…-o”, a exemplificat.)”, a mai explicat viitorul primar.

Totuși, anii petrecuți în Franța l-au definit pe Nicușor Dan din punct de vedere profesional și uman, chiar dacă acesta nu a realizat pe moment. El a revenit acasă cu două calități extrem de importante, care au dus la formarea uneia dintre cele mai puternice mișcări civice, transformată ulterior în partid politic: Uniunea Salvați Bucureștiul.

Nicușor Dan, după ce a revenit din Franța: ”Dacă mă ratez, o să cad foarte de sus”

”Cei șase ani în Franța m-au schimbat în două puncte: am devenit punctual și am devenit implicat civic. Nu am regretat niciun moment că m-am întors (…)

Nu mai am însă fericirea inocentă din 1992. Mă deranjează în special lipsa de implicare și de coeziune în jurul problemelor care ne doi, a generației din care fac parte. Mă deranjează la fel de tare ascensiunea rapidă a consumismului. Mă irită generația tânără care vorbește exclusiv de mașini și dolari pe lună și se distrează la oră fixă, după program.

Un ultim motiv pentru care nu regret că m-am întors. Occidentul îți ia libertatea ratării. Moment cu moment, sistemul te așază la locul tău și căderile sunt tot timpul mici, suportabile. Dacă o să mă ratez, și este posibil, o să am satisfacția că am căzut de foarte de sus”, a încheiat Nicușor Dan.