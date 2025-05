„Am avut contre cu el, mi se părea indolent!”. Alex Chipciu spune cât de mult va suferi U Cluj după plecarea lui Vladislav Blănuță + ce se întâmplă cu Thiam și Macalou

Universitatea Cluj a încheiat pe locul 4 în Superliga României și, în sezonul viitor, va juca în preliminariile UEFA Conference League. Alexandru Chipciu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre vedetele din echipa lui Neluțu Sabău.

Alex Chicpiu l-a analizat pe Blănuță. „Noi ne luam de el că e indolent”

Ardelenii au în lot câțiva fotbaliști de mare valoare, care ar putea, în viitor, face pasul către o formație de top. Unul dintre ei este Vladislav Blănuță. Atacantul a jucat la „U” Cluj sub formă de împrumut, iar Alex Chipciu l-a analizat în direct.

Atacantul ar putea prinde un transfer de vis, însă Adrian Mititelu cere bani serioși pentru el. Alex Chipciu este de părere că vârful a crescut mult, inclusiv pe partea mentală.

„E greu să mai rămână. Probabil are oferte, la câte goluri a dat. Eu am avut niște contre cu el la început. Mi se părea că e indolent. Probabil ăsta era stilul lui. Am zis-o și colegilor. În ultimele meciuri l-am văzut mai determinat.

Are calități foarte, foarte bune. Ar putea să joace la echipe mari din Europa. El, dacă merge și confirmă, poți să-l bagi la o echipă mare.

Mi se părea că e moale. Noi ne luam de el că e indolent. Mi se pare că a crescut pe partea asta de agresivitate. Îl văd din ce în ce mai implicat în meciuri. Era acolo. El are calități. Poate să fie un jucător foarte, foarte bun”, a declarat Alex Chipciu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce se întâmplă cu Macalou și Thiam

În plus, Alex Chipciu a vorbit și despre Thiam și Macalou, jucătorii Universității care au strălucit în finalul acestui sezon. C

„Cred că vor rămâne. Thiam e de ceva timp cu noi. E un jucător important pentru noi. Va fi greu pentru noi fără el. Macalou a reușit să se lege de echipă. Eu nu am văzut un jucător atât de bun în acțiuni unu contra unu. Cred că e cel mai puternic. E greu să-l blochezi. Joacă mai mult în bandă. Cred că, dacă se leagă de echipă și învață jocul, poate fi bun, bun, bun!”, a mai spus Alex Chipciu.