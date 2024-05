„Am avut o discuție cu Dani Coman. E clubul meu de suflet”. Nicolae Dică, detalii despre negocierile cu FC Argeș

Nicolae Dică a fost invitatul special al lui Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre . Emisiunea este live, pe website, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

FC Argeș, clubul de suflet al lui „Nick“

„Dicanio“ recunoaște că a avut o primă discuție preliminară cu . Tehnicianul a spus că este vorba despre un proiect pe doi ani de zile, în care se dorește promovarea.

„Am avut o discuție cu Dani Coman. Vedem zilele următoare. Din ce am discutat cu Dani, se pare că sunt lucrurile în regulă. Până la urmă, știți foarte bine, e clubul meu de suflet. Aproape jumătate din viața mea am petrecut-o la acest club.

Oricând a fost nevoie de mine, am fost prompt. Că a fost Liga a 3-a.. Am avut o discuție în mare. Se pare că vor un proiect pe doi ani de zile. Nu pot să spun acum. Când voi semna un contract, atunci pot să spun. Asta vreau (n.r. seriozitate, stabilitate), altfel nu merg.

Dacă nu mi se oferă ceva serios, să pot să decid, mai ales la un club unde mai sunt trei jucători care au contract cu FC Argeș. Dacă mai sunt doar trei jucători, seniori.. Ca idee, un contract pe doi ani de zile, plus doi ani.

Dorința mea e de a merge. Zilele următoare, astăzi o să îl prezinte și pe Dani, zilele următoare vom vedea“, a spus Nicolae Dică despre potențiala sa sosire la FC Argeș, care are obiectiv promovarea în SuperLiga.

Relația cu Dani Coman, secretul succesului

În același timp, relația dintre Nicolae Dică și Dani Coman ar putea fi una de succes pentru FC Argeș. Cei doi au fost colegi de echipă națională, iar acum sunt prieteni, ceea ce ar putea aduce un plus argeșenilor.

„Avem o relație de prietenie, am fost colegi, dar Dani nu mă aduce pe mine la FC Argeș că am fost colegi de echipă sau prieteni. Are încredere în ce pot să fac eu, am încredere în ce poate să facă el.

Putem să facem o echipă bună. Dorința noastră e să promovăm această echipă. FC Argeș merită să fie în prima liga, e un club de tradiție“, a mai spus Nicolae Dică, în exclusivitate.

GATA! Nicolae Dica SEMNEAZA CU NOUA ECHIPA! ANUNTUL ZILEI la Fanatik SuperLiga