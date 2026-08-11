„Am avut șansă că am luat un punct”. Meme Stoica, tranșant după Sepsi – FCSB 0-0: „Gigi vrea să-i vadă pe toți, nu Baciu”

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FCSB nu a reușit să câștige nici pe terenul lui Sepsi. Roș-albaștrii au terminat la egalitate, scor 0-0, partida de la Sfântu Gheorghe. Echipa lui Marius Baciu a avut din nou probleme în joc, iar Mihai Stoica a vorbit despre evoluția formației. Oficialul echipei din Capitală este de părere că FCSB a câștigat un punct și nu a pierdut două.

FCSB, prestație ștearsă la Sf. Gheorghe. Remiză albă cu Sepsi

Sepsi a avut ocaziile mai importante ale partidei și putea obține toate cele trei puncte. FCSB a avut posesia în anumite momente și a trimis mai multe șuturi, însă fără să pună suficientă presiune pe poarta adversă. Cea mai mare ocazie a roș-albaștrilor i-a aparținut lui Juri Cisotti.

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. Formația bucureșteană a fost eliminată din cupele europene. Nici în campionat lucrurile nu stau excelent. Roș-albaștrii au ajuns la două rezultate de egalitate la rând, cu Farul și nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe.

Meme Stoica a spus lucrurilor pe nume după Sepsi – FCSB 0-0. Unde e marea problemă din acest sezon

Mihai Stoica a analizat partida cu Sepsi în emisiunea „MM la FANATIK”. a fost tranșant. Consideră că echipa sa a avut șansă să plece cu un punct de la Sfântu Gheorghe și a explicat că numeroasele schimbări sunt influențate și de dorința lui Gigi Becali de a-i vedea la lucru pe toți jucătorii.

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„Eu zic că am avut șansă că am luat un punct. Dacă ne rezumăm strict la ocaziile mari, a fost 3-1 pentru Sepsi. Noi am avut o singură șansă mare, prin Cisotti. În rest, am avut noi posesia și mai multe șuturi, dar nu are nicio relevanță. Am avut probleme. Mă tem că omitem un aspect. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune. Au fost mai buni decât noi. Noi tot vrem să schimbăm. Gigi vrea să-i vadă pe toți, nu Baciu.

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De remarcat a fost evoluția fundașilor centrali. Cam ei au scos rezultatul ăsta. Acolo stăm foarte bine, dar suntem descoperiți pe alte poziții. Nu găsim mijlocașii centrali care să arate ca o pereche de titlu. Acolo e problema noastră. Joao Paulo nu e închizător. El are nevoie acolo de un închizător pur. În a doua jumătate am jucat extrem de riscant. Închizătorii au fost Tănase și Joao Paulo”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.