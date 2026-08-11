Sport

„Am avut șansă că am luat un punct”. Meme Stoica, tranșant după Sepsi – FCSB 0-0: „Gigi vrea să-i vadă pe toți, nu Baciu”

Mihai Stoica a analizat remiza dintre Sepsi și FCSB, scor 0-0. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit care este marea problemă a echipei și a vorbit despre schimbările lui Gigi Becali.
Alex Bodnariu
11.08.2026 | 14:17
Am avut sansa ca am luat un punct Meme Stoica transant dupa Sepsi FCSB 00 Gigi vrea sai vada pe toti nu Baciu
EXCLUSIV FANATIK
Meme Stoica a spus lucrurilor pe nume după Sepsi - FCSB 0-0. Unde e marea problemă din acest sezon
ADVERTISEMENT

FCSB nu a reușit să câștige nici pe terenul lui Sepsi. Roș-albaștrii au terminat la egalitate, scor 0-0, partida de la Sfântu Gheorghe. Echipa lui Marius Baciu a avut din nou probleme în joc, iar Mihai Stoica a vorbit despre evoluția formației. Oficialul echipei din Capitală este de părere că FCSB a câștigat un punct și nu a pierdut două.

FCSB, prestație ștearsă la Sf. Gheorghe. Remiză albă cu Sepsi

Sepsi a avut ocaziile mai importante ale partidei și putea obține toate cele trei puncte. FCSB a avut posesia în anumite momente și a trimis mai multe șuturi, însă fără să pună suficientă presiune pe poarta adversă. Cea mai mare ocazie a roș-albaștrilor i-a aparținut lui Juri Cisotti.

ADVERTISEMENT

Rezultatul vine într-o perioadă complicată pentru FCSB. Formația bucureșteană a fost eliminată din cupele europene. Nici în campionat lucrurile nu stau excelent. Roș-albaștrii au ajuns la două rezultate de egalitate la rând, cu Farul și nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe.

Meme Stoica a spus lucrurilor pe nume după Sepsi – FCSB 0-0. Unde e marea problemă din acest sezon

Mihai Stoica a analizat partida cu Sepsi în emisiunea „MM la FANATIK”. Oficialul FCSB a fost tranșant. Consideră că echipa sa a avut șansă să plece cu un punct de la Sfântu Gheorghe și a explicat că numeroasele schimbări sunt influențate și de dorința lui Gigi Becali de a-i vedea la lucru pe toți jucătorii.

ADVERTISEMENT
„O chestiune de secunde”: Momentul în care trei polonezi reușesc să prindă într-o...
Digi24.ro
„O chestiune de secunde”: Momentul în care trei polonezi reușesc să prindă într-o pătură un copil care cade de la etajul 5 al unui bloc

„Eu zic că am avut șansă că am luat un punct. Dacă ne rezumăm strict la ocaziile mari, a fost 3-1 pentru Sepsi. Noi am avut o singură șansă mare, prin Cisotti. În rest, am avut noi posesia și mai multe șuturi, dar nu are nicio relevanță. Am avut probleme. Mă tem că omitem un aspect. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune. Au fost mai buni decât noi. Noi tot vrem să schimbăm. Gigi vrea să-i vadă pe toți, nu Baciu.

ADVERTISEMENT
David Popovici, prima reacție după ce a reușit o performanță istorică la Campionatele...
Digisport.ro
David Popovici, prima reacție după ce a reușit o performanță istorică la Campionatele Europene de înot, de la Paris

De remarcat a fost evoluția fundașilor centrali. Cam ei au scos rezultatul ăsta. Acolo stăm foarte bine, dar suntem descoperiți pe alte poziții. Nu găsim mijlocașii centrali care să arate ca o pereche de titlu. Acolo e problema noastră. Joao Paulo nu e închizător. El are nevoie acolo de un închizător pur. În a doua jumătate am jucat extrem de riscant. Închizătorii au fost Tănase și Joao Paulo”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT
Unde se va juca FCSB – FC Botoșani? Anunțul de ultimă oră al...
Fanatik
Unde se va juca FCSB – FC Botoșani? Anunțul de ultimă oră al lui Meme Stoica. Exclusiv
Universitatea Craiova, anunț major înainte de returul cu KuPS din Europa League! „Uniți...
Fanatik
Universitatea Craiova, anunț major înainte de returul cu KuPS din Europa League! „Uniți pentru calificare”
David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris...
Fanatik
David Popovici la 100 m liber, semifinale LIVE la CE de natație Paris 2026. La ce oră e cursa pentru calificarea în finală și ce adversari are
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la...
iamsport.ro
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la TV, pe chiloțăreală! Nu te compari cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!