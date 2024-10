„Am avut șansa să mă antrenez cu Sergio Ramos”. Cine e fundașul român de la Sevilla, convocat la echipa națională. Video

Naționala României U20 își continuă aventura în Elite League. Tricolorii vor juca două partide, cu Cehia și Elveția. Echipa lui Cosmin Curelea e pe ultimul loc în clasamentul general, însă viitorul sună bine. În lot se regăsește un jucător care a învățat fotbal de la .

Cine e Robert Jălade, fundașul român de la Sevilla

Jocul tricolorilor nu a arătat, însă, deloc rău, iar în echipă se regăsesc câțiva jucători de mare potențial care, în viitor, ar putea bate la porțile naționalei mari.

Printre ei se numără și Robert Jălade. El este un fundaș central în vârstă de 19 ani, ce măsoară 1,84 metri. S-a născut în Spania și acum joacă la juniorii celor de la Sevilla, echipă angrenată în Europa League.

Robert Jălade: „Am avut șansa să mă antrenez cu Ramos”

Robert a declarat că a avut șansa să învețe fotbal de la unii dintre cei mai buni jucători din La Liga. El s-a antrenat cu Sergio Ramos și cu Jesús Navas. Fundașul central a vorbit despre stilul de viață din Spania, dar și despre fotbalistul care l-a impresionat cel mai mult.

„E o mândrie mare pentru mine să fiu la naționala României. Sunt foarte mândru de asta! Aș alege România între România și Spania. Amintire: când merg acasă la bunici și mâncăm toți împreună.

Acolo, sincer, fotbalul e pe primul loc. Când ești mic, crești cu o minge în mână. Părinții mei m-au înscris la fotbal de când eram mic. Mentalitatea de a juca cu mingea, să fac construcția din spate până în față. Facem multe antrenamente tactice.

Am avut șansa să mă antrenez cu Ramos, m-am antrenat și cu Navas. Am furat mentalitatea de la ei, am schimbat câteva cuvinte și am văzut sacrificii; doar despre asta e vorba. N-am avut șansa să am o legătură, dar prin cum se comportau erau un exemplu.

Am învățat multe. Am avut emoții prima dată în vestiar. Am dat mâna cu toți și fac și ei glume cu tine. Ei sunt obișnuiți cu juniorii. Ivan Rakitic m-a impresionat cel mai mult”, a declarat Robert Jălade pentru .

Ibericii investesc mult în jucătorii tineri. Cele mai bune academii de fotbal din lume sunt în Spania. Robert Jălade are toate șansele să ajungă un nume mare în fotbalul românesc și să-și croiască un drum în La Liga.

Lotul convocat de Cosmin Curelea pentru meciurile cu Cehia și Elveția:

Portari: Ștefan Lefter (Corvinul Hunedoara), Vlad Răfăilă (Lecce / Italia), Eduard Chioveanu (CS Afumați)

Fundași: Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia), Mark Țuțu (Ceahlăul Piatra Neamț), Matteo Duțu (AC Milan / Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo București), Ștefan Duțu (CS Afumați), Ionuț Pop (Corvinul Hunedoara), Alexandru Șuteu (FC Voluntari), Antonio David (AS Gubbio 1910)

Mijlocași: Denis Rența (CSM Focșani), Daniel Olariu (CSC Șelimbăr), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Alin Boțogan (Petrolul Ploiești), Ștefan Bană (Universitatea Craiova), Rareș Pop (Rapid București), Eduard Rădăslăvescu (Farul Constanța), Andrei Florea (Juventus Torino / Italia), Alexandru Musi (FCSB), Adrian Caragea (Dinamo București)

Atacanți: Alexandru Stan (Gloria Buzău), Atanas Trică (CSM Slatina)