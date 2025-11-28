„Am bătut palma cu Duarte!”. Meme Stoica a confirmat transferul dezvăluit de Fanatik. Toate detaliile contractului cu FCSB. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a început deja pregătirile pentru mercato de iarnă. Rezultatele din prima parte a sezonului, dar și lipsa de jucători pe posturile importante au determinat campioana României să facă transferuri. Mihai Stoica a confirmat prima mutare dezvăluită de FANATIK.

Andre Duarte vine la FCSB

FCSB a suferit enorm până acum în acest sezon. Cu un lot măcinat de accidentări pe posturile vitale, dar și cu jucători ieșiți din formă, bucureștenii au suferit mai multe eșecuri atât în campionat, cât și în cupele europene.

ADVERTISEMENT

, fostul fundaș central de la FCU Craiova. Mihai Stoica a intrat în direct, a doua zi după , și a confirmat transferul portughezului. Pe ce durată s-au înțeles cele două părți.

„Eu aș vrea să aducem 3 jucători. Suntem foarte aproape cu un fundaș central. E vorba de Duarte, am bătut palma. Încă nu s-au semnat documentele, dar suntem înțeleși. Se lucrează la documente. E vorba de un contract pe doi ani și jumătate.

ADVERTISEMENT

Ceilalți doi, încă nu avem nume. Vrem să aducem un mijlocaș central și încă un fundaș stânga. Nu vrem decar, avem prea mulți. Un fundaș stânga, să fie dublură la Radunovic, chiar dacă el își face treaba în continuare!”, a spus Mihai Stoica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce au notat maghiarii după ce au aflat de interesul FCSB-ului pentru Andre Duarte

Andre Duarte, legitimat la Ujpest din vara anului 2024, în Ungaria, nu mai vrea să continue la echipa din țara vecină. Maghiarii au aflat despre dorința acestuia, dar și despre interesul FCSB-ului și

„Fundașul portughez de la Ujpest FC a fost scos din lotul echipei, apoi a fost asociat cu FCSB și ulterior a anunțat pe pagina sa de Instagram că a părăsit clubul. Duarte și-a anunțat plecarea în mod arbitrar, lucru pe care l-a făcut fără un acord reciproc și aprobarea clubului”,

ADVERTISEMENT

Andre Duarte și mesajul de despărțire pentru Ujpest

Deși Ujpest nu a anunțat încă despărțirea de fundașul central de aproape 2 metri, el a postat în mediul online un mesaj legat de starea sa recentă, dar și de intenția sa de a pune capăt capitolului de la clubul maghiar.

„Părăsesc clubul cu capul sus și sunt 100% sigur că am dat întotdeauna ce am mai bun”, a scris, printre altele, Andre Duarte în mediul online.

1 milion de euro este cota actuală a lui Andre Duarte