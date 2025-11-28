Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Am bătut palma cu Duarte!”. Meme Stoica a confirmat transferul dezvăluit de Fanatik. Toate detaliile contractului cu FCSB. Exclusiv

FCSB a securizat primul transfer din mercato de iarnă. Mihai Stoica a confirmat mutarea dezvăluită de FANATIK. Toate detaliile contractului lui Andre Duarte.
Mihai Dragomir
28.11.2025 | 12:55
Am batut palma cu Duarte Meme Stoica a confirmat transferul dezvaluit de Fanatik Toate detaliile contractului cu FCSB Exclusiv
breaking news
Transferul dezvăluit de FANATIK, confirmat de Mihai Stoica. Andre Duarte vine la FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

FCSB a început deja pregătirile pentru mercato de iarnă. Rezultatele din prima parte a sezonului, dar și lipsa de jucători pe posturile importante au determinat campioana României să facă transferuri. Mihai Stoica a confirmat prima mutare dezvăluită de FANATIK.

Andre Duarte vine la FCSB

FCSB a suferit enorm până acum în acest sezon. Cu un lot măcinat de accidentări pe posturile vitale, dar și cu jucători ieșiți din formă, bucureștenii au suferit mai multe eșecuri atât în campionat, cât și în cupele europene.

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat marți, 25 noiembrie, că FCSB este în negocieri avansate cu Andre Duarte, fostul fundaș central de la FCU Craiova. Mihai Stoica a intrat în direct, a doua zi după eșecul cu Steaua Roșie, și a confirmat transferul portughezului. Pe ce durată s-au înțeles cele două părți.

„Eu aș vrea să aducem 3 jucători. Suntem foarte aproape cu un fundaș central. E vorba de Duarte, am bătut palma. Încă nu s-au semnat documentele, dar suntem înțeleși. Se lucrează la documente. E vorba de un contract pe doi ani și jumătate. 

ADVERTISEMENT
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor...
Digi24.ro
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA

Ceilalți doi, încă nu avem nume. Vrem să aducem un mijlocaș central și încă un fundaș stânga. Nu vrem decar, avem prea mulți. Un fundaș stânga, să fie dublură la Radunovic, chiar dacă el își face treaba în continuare!”, a spus Mihai Stoica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele....
Digisport.ro
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Ce au notat maghiarii după ce au aflat de interesul FCSB-ului pentru Andre Duarte

Andre Duarte, legitimat la Ujpest din vara anului 2024, în Ungaria, nu mai vrea să continue la echipa din țara vecină. Maghiarii au aflat despre dorința acestuia, dar și despre interesul FCSB-ului și au notat că fotbalistul și-a anunțat plecarea fără consimțământul clubului său.

„Fundașul portughez de la Ujpest FC a fost scos din lotul echipei, apoi a fost asociat cu FCSB și ulterior a anunțat pe pagina sa de Instagram că a părăsit clubul. Duarte și-a anunțat plecarea în mod arbitrar, lucru pe care l-a făcut fără un acord reciproc și aprobarea clubului”, au scris jurnaliștii din Ungaria.

ADVERTISEMENT

Andre Duarte și mesajul de despărțire pentru Ujpest

Deși Ujpest nu a anunțat încă despărțirea de fundașul central de aproape 2 metri, el a postat în mediul online un mesaj legat de starea sa recentă, dar și de intenția sa de a pune capăt capitolului de la clubul maghiar.

„Părăsesc clubul cu capul sus și sunt 100% sigur că am dat întotdeauna ce am mai bun”, a scris, printre altele, Andre Duarte în mediul online.

  • 1 milion de euro este cota actuală a lui Andre Duarte

Meme Stoica a confirmat transferul lui Duarte la FCSB dezvăluit de Fanatik

„Am rezolvat-o mai repede anul ăsta decât anul trecut. Cel mai prost meci!”....
Fanatik
„Am rezolvat-o mai repede anul ăsta decât anul trecut. Cel mai prost meci!”. Meme Stoica, ironie tristă despre parcursul european al FCSB. A remarcat doar 3 jucători. Exclusiv
Șumudică a distrus două transferuri ale Rapidului. „Să nu mai plângă după banii...
Fanatik
Șumudică a distrus două transferuri ale Rapidului. „Să nu mai plângă după banii pe care îi dădeau lui Boupendza, Dumnezeu să-l ierte!”
Fanatik SuperLiga, vineri, 28 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, show cu invitați de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 28 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, show cu invitați de marcă după meciurile FCSB-ului și Craiovei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Uluitor! Un miliardar străin ar fi vrut să preia un club foarte mare...
iamsport.ro
Uluitor! Un miliardar străin ar fi vrut să preia un club foarte mare din România. Un ministru s-ar fi opus
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!