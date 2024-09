Victor Angelescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit primele declarații despre meciul cu Oțelul. împotriva gălățenilor pe Giulești.

“Am bătut Slobozia, să fim serioși!”. Victor Angelescu, anunț clar pentru meciul cu Oțelul: “Dacă nu batem, suntem de jumătatea clasamentului”

Victor Angelescu a trecut imediat peste victoria cu Unirea Slobozia și se gândește deja la meciul cu Oțelul Galați. Acționarul giuleștenilor își dorește ca să obțină prima victorie acasă din acest sezon în fața elevilor lui Dorinel Munteanu.

Oficialul Rapidului susține că jucătorii nu ar trebui să se bucure foarte mult după victoria împotriva nou-promovatei și că ar trebui să se concentreze pe duelul din etapa 11.

“Ne bucurăm și noi că am bătut. Am fost bucuroși, dar nu reprezintă nimic. A fost a doua victorie, încă suntem departe. Avem doar 12 puncte și nu putem să ne bucurăm prea mult.

Realitatea este că până acum avem un sezon slab, iar jucătorii trebuie să realizeze că nu putem să facem nuntă după fiecare victorie.

Mai ales că acum am jucat cu Slobozia, nu cu o echipă care are pretenții de play-off. Orice victorie ne ajută. Dar am o amărăciune și sunt puțin supărat. Nu ne putem bucura după o victorie cu Slobozia.

Suntem Rapid și ar trebui să fim în primele 6 la ce investiții s-au făcut. E un început. Dacă nu câștigăm cu Oțelul, ne-am bucurat degeaba.

“Nu avem nicio victorie pe Giulești”

Am avut un început de sezon dezastruos. Dar m-am bucurat la meci. Am făcut un meci bun și cred că este poate primul meci solid făcut, nu doar pe o perioadă a jocului.

Am făcut un joc bun în ambele reprize. Am arătat mai bine fizic. Dar până la urmă am bătut Unirea Slobozia care a promovat acum, să fim serioși.

Important este să batem Oțelul. Dacă nu batem Oțelul, suntem o echipă de jumătatea clasamentului și nu îmi doresc asta. Nu avem nicio victorie pe Giulești și nu este normal. Jucătorii trebuie să fie foarte concentrați”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

