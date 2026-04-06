“Am clacat!”. Claudiu Petrila rupe tăcerea la o zi după Rapid – U Cluj 1-2. Cauzele înfrângerii, de la 1-0

ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut cu 1-2, acasă, în fața lui U Cluj în etapa a 3-a din play-off. Claudiu Petrila (25 de ani) a bifat, cu ocazia acestui joc, 100 de meciuri în tricoul giuleștenilor. Talentatul fotbalist a venit la FANATIK Rapid și a spus totul după eșecul suferit. Ce probleme are, de fapt, echipa lui și cu ce s-a luptat până acum în cariera sa.

Claudiu Petrila a spus cum se simte după 100 de meciuri în tricoul Rapidului. Care este marele său regret, de fapt

Claudiu Petrila a jucat un nou meci contra lui U Cluj în campionat și s-a remarcat cu fazele create, . Ardelenii au revenit în repriza a doua și au câștigat cu 2-1, spre dezamăgirea tuturor celor din tabăra gazdelor. Chestionat despre problema pe care Rapid o are la meciurile din play-off în ultimele sezoane, Petrila a spus că presiunea și dorința uriașă a jucătorilor de a reuși îi conduce inevitabil către colaps.

ADVERTISEMENT

„100 de meciuri cu bune și cu rele. Momente foarte frumoase. Aproape 3 ani, parcă au zburat. Vreau să mă bucur de fiecare moment la Rapid. În fiecare an ne-am propus titlul. Parcă am un deja-vu acum, în ultimii doi ani am ajuns în play-off și parcă dăm în gol când trebuie să facem un pas important. Explicația? E greu să o găsești în momentele astea. Adică frica de performanță, cel puțin, nu cred că este, pentru că suntem în vestiar jucători care am câștigat trofee, am luat campionate. Dar nu știu. Poate un pic și presiunea mare și poate din prea multă dorință din partea noastră, uneori clacăm!”, a spus inițial fotbalistul român.

Claudiu Petrila a reacționat după ce fanii Rapidului au izbucnit după 1-2 cu U Cluj. „Deja e prea mult!”

Fanii Rapidului au avut din nou un comportament nepotrivit, Claudiu Petrila a admis faptul că el și colegii săi meritau criticile primite, însă este de părere că s-a mers mult prea departe în momentul în care portarul de rezervă, Dejan Iliev, a încasat un băț de tobă în cap.

ADVERTISEMENT

„Reacția este cumva normală, până în momentul când lovești un jucător. Adică, ok, pot să ne înjuri, că am meritat din plin la seară total, sunt de acord cu ei. Am meritat 100%, dar până la înjurături de copii, de familie, până să lovești… deja e prea mult. Nu știu exact cum a fost faza, am văzut doar că acel băț l-a lovit pe de Iliev, portarul de rezervă. Nu știu dacă a vrut sau n-a vrut, sau a dat doar așa de nervi, dar cum am spus… este un gest un pic deplasat. Să dai într-un jucător cu un băț sau cu orice altceva mi se pare puțin deplasat!”, a punctat Petrila.

ADVERTISEMENT

Claudiu Petrila vrea cu orice preț să câștige un trofeu cu Rapid

Claudiu Petrila și-a menținut același țel pe care îl dezvăluia și în urmă cu un an, Fotbalistul de 25 de ani nu renunță la acest vis și a mărturisit că o asemenea realizare l-ar face să uite de orice fel de contract pus pe masă. „N-am să vin să spun că banii nu sunt importanți. Dar în momentul când ești cu trofeul în mână și îl ridici deasupra capului, uiți de absolut orice, de contracte, de bani, de… este un sentiment pe care nu poți să-l exprimi în cuvinte și da, în momentul ăla uiți de absolut orice!”

ADVERTISEMENT

Perioada din cariera lui Claudiu Petrila care l-a afectat. Ce l-a ajutat să treacă peste

Pe final, Petrila a vorbit și despre începuturile sale în fotbalul mare. Legitimat la CFR Cluj în trecut, trupa lui Gruia nu i-a oferit meciurile de care avea nevoie și a fost trimis împrumut la Sepsi, unde a explodat. Jucătorul a recunoscut că acela a fost momentul care i-a deblocat cariera. În ceea ce privește parcursul de la Rapid, el a spus că va fi cu adevărat mulțumit când va cuceri în sfârșit un trofeu alături de Giuleșteni.

„Faptul că am plecat împrumut la Sepsi, cred că a fost așa mai bună decizie din cariera mea. Cred că am făcut un pas foarte bun, să zic așa, că am plecat împrumut, am adunat meciuri, am marcat goluri. Da, a fost o perioadă foarte bună pentru mine acolo. După m-am întors la CFR cu Șumi. Am jucat foarte bine, am marcat goluri. După a fost iar o perioadă când nu prea am jucat. Și tot așa, jucam, nu jucam, și am decis să vin la Rapid.

ADVERTISEMENT

Personal pot să zic că sunt mulțumit de evoluția mea la Rapid. Colectivul însă este un gol imens, pentru că încă nu am reușit să luăm un trofeu. Mai sunt șanse și vom crede până la capăt, atâta timp cât matematic se poate. Vom crede până la capăt și atunci pot să spun că sunt împăcat!”, a mai spus Claudiu Petrila la FANATIK RAPID.