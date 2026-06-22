Sport

”Am crezut că ești Nuțu Cămătaru!” Legenda lui Dinamo și-a uimit fanii cu noul look

Fostul căpitan al lui Dinamo, un jucător extrem de iubit de fanii din Ștefan cel Mare, a uimit opinia publică prin noul său look. Foarte mulți internauți nu l-au recunoscut.
Adrian Baciu
22.06.2026 | 14:15
Am crezut ca esti Nutu Camataru Legenda lui Dinamo sia uimit fanii cu noul look
Giani Kiriță, schimbare radicală de look. Cum și-a surprins fostul căpitan al lui Dinamo fanii: ”Semeni cu rapperul american Pitbull”. Sursa foto: capturi TikTok / colaj Fanatik
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Ajuns la 49 de ani, Giani Kiriță, fostul căpitan al lui Dinamo București din urmă cu mai bine de două decenii, și-a uimit fanii cu noul său look. Apariția acestuia pe o platformă de socializare a creat confuzie majoră. Foarte mulți suporteri nu l-au recunoscut și l-au comparat cu fel și fel de alte personalități publice.

Apariție spectaculoasă în public a lui Giani Kiriță. Fostul jucător de la Dinamo este de nerecunoscut cu noul look

La finalul anilor 90 și începutul anilor 2000, Giani Kiriță a fost unul dintre jucătorii emblematici ai lui Dinamo București. A ajuns la clubul din Ștefan cel Mare în 1997, de la Rocar București. În același an a debutat în prim ligă. A evoluat pentru ”câini” până în 2000 și a adunat în total aproximativ 150 de meciuri și 9 goluri pentru alb-roșii în toate competițiile. Un fotbalist dedicat 100% pentru culori și un spirit de luptă desăvârșit, Giani a intrat și a rămas în inimilor fanilor.

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După ce a pus ghetele în cui, Kiriță s-a reorientat. El a fost văzut în nenumărate emisiuni de televiziune, de la show-uri de divertisment la unele reality-show-uri populare. De la un astfel de show i se ”trage” acestuia ultima sa ispravă. În urmă cu câteva zile, fostul căpitan al lui Dinamo a decis să-și schimbe total look-ul.

Spune că ideea i-a venit în 2018, după o discuție cu niște colegi de la emisiunea Exatlon. ”În 2018, la Exatlon, le-am zis lui Cazacu și lui Drăghia ‘hai, bă, să ne lăsăm mustață’. Toată România a râs, a fost în cap. Acum am decis să-mi las iar mustață”, spune Kiriță pe Tiktok. Intrat la o televizune de sport, fostul fotbalist a venit cu noi amănunte pe seama acestei decizii.

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”La o perioada de timp, mai trebuie să ieșim din zona de confort, să mai facem lumea să mai râdă, să ne mai destindem. Un prieten mi-a zis, ’fratele meu, nu-ți stă rău, îți stă foarte rău!’. Când am fost la mine la școala de fotbal – nu le-am spus nimic înainte – s-a uitat unu la mine de vreo patru ori și a zis, ’Oh, my God, mister, tu ești?’. Ce se întâmplă?

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Am vrut să-mi mai activez conturile de pe rețelele sociale. Chiar am postat asta cu mustața pe TikTok și dacă vezi comentariile mori de râs. Ce au scris oamenii? Ba că sunt Nuțu Cămătaru mai tânăr, ba că că sunt ’Tres Bandidos’, ba că sunt ’cădărar’, mori de râs”, a spus Giani Kiriță, la Digi Sport.

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fostul căpitan dinamo look giani kiriță
Giani Kiriță, schimbare radicală de look. Cum și-a surprins fostul căpitan al lui Dinamo fanii: ”Semeni cu rapperul american Pitbull”. Sursa foto: capturi TikTok / colaj Fanatik

Valuri de comentarii, ironii și glume pe seama noului look al lui Kiriță

Imediat după ce și-a ”aplicat” mustața și automat un nou look spectaculos, Giani Kiriță s-a afișat pe rețelele de socializare. Cum era de așteptat, fanii și cunoștințele sale au avut reacții diferite. Majoritatea au spus că nu l-au recunoscut pe fostul jucător din ”Groapă”. Foarte mulți l-au comparat cu celebrul Nuțu Cămătaru.

Unii s-au dus și mai departe și l-au asemănat cu unele vedete internaționale. Spre plăcuta sa surprindere, Giani a fost și apreciat de unii internauți, care i-au spus că arată bine așa. Iată o parte dintre reacții:

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  • ”Prima reacție pentru preț de câteva secunde: oare cine e? Pe cuvânt, și apoi ai început să vorbești și ți-am recunoscut vocea. Ai vocea inconfundabilă Giani! În concluzie, îți stă foarte bine”
  • ”Am crezut că ești tata Nuțu Cămătaru”
  • ”Am crezut că am vedenii, dar nu, e chiar Colea Răutu, adevărat”
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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